La Valletta, l’outsider Alberto Valli vince ed è il nuovo sindaco: “Una bella responsabilità”

Vittoria per Alberto Valli con il 54,47% contro l’assessore uscente Anna Perego

“Gli elettori hanno premiato la voglia di cambiamento”

LA VALLETTA BRIANZA – “Felice e contento. Gli elettori hanno confermato che ci fosse voglia di cambiamento e ci hanno dato fiducia. E’ una bella responsabilità”. Così Alberto Valli, neo sindaco de La Valletta Brianza al termine delle procedure di voto che l’hanno visto vincere contro Anna Perego, assessore uscente esponente del gruppo alla guida del paese del 2020 in avanti.

Una vittoria netta, con il 54,47 %, arrivata soprattuto nei seggi 4 e 5, corrispondenti all’ex Comune di Perego dove la lista La Valletta Partecipa ha incassato molti più voti rispetto a quella di La Valletta 2026, risultata vincitrice solo alla sezione 1 (Rovagnate centro).



Dopo aver pazientemente aspettato fuori dai seggi, allestiti all’interno della scuola primaria di Rovagnate, fronteggiando il caldo con dei bicchieri di acqua e menta insieme all’ex sindaca Roberta Trabucchi, anche lei in squadra, Valli ha fatto ingresso ai seggi quando la situazione si è delineata in maniera chiara. “Sembrerebbe che abbiamo perso” le laconiche parole con cui il sindaco uscente Marco Panzeri, a sua volta in lista (è risultato il più votato) ha incassato la sconfitta, per certi versi inaspettata.

“E’ stata una giornata ricca di adrenalina” le parole di Valli una volta ufficializzata la vittoria. “Questo risultato non era prevedibile perchè siamo una lista nuova. Adesso abbiamo su di noi una grossa responsabilità. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con noi in campagna elettorale e che hanno creduto in questo progetto. Il grazie va anche alla lista avversaria con cui il confronto è stato leale e corretto. Abbiamo portato l’idea di cambiare il metodo di lavoro, puntando su ascolto e condivisione. Al gruppo uscente riconosciamo di aver lasciato un’amministrazione comunale con i conti in ordine. Non sarà facile per noi iniziare visto che siamo alla prima esperienza”.

Dal canto suo la candidata di La Valletta 2026 Anna Perego ha sottolineato il dato della bassa affluenza alle urne riconoscendo come sovrana la volontà del popolo di cambiare: “Non ho idea di quali siano le motivazioni per cui gli elettori si sono espressi così, ma questa è la volontà espressa dal paese e va bene così”.

Per quanto riguarda le preferenze vanno segnalati i 113 voti presi da Pierantonio Cogliati, vice sindaco ai tempi dell’amministrazione guidata da Roberta Trabucchi, che, con 48 preferenze, tornerà a sedersi in Consiglio comunale. Rieletto anche Giuseppe Sardi, consigliere durante il mandato della Trabucchi.

Recordman di preferenze, nell’altra lista, il sindaco uscente Marco Panzeri che incassa 156 voti, seguito dal suo vice Peter Sironi. Con loro due e insieme alla candidata sindaca Anna Perego, entrerà in Consiglio comunale Samuele Panzeri (già consigliere durante l’ultimo mandato).

QUI RISULTATI E PREFERENZE DI TUTTI I CANDIDATI