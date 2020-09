La Valletta, slitta a settimana prossima la nomina della nuova Giunta

Il neo sindaco Marco Panzeri incontrerà martedì il collega di Santa Maria Hoè per un confronto sull’Unione

Atteso per mercoledì prossimo il decreto di nomina della Giunta e la convocazione del primo Consiglio comunale

LA VALLETTA – Bisognerà aspettare settimana prossima e precisamente mercoledì per sapere la composizione della nuova Giunta e il giorno di convocazione del primo consiglio comunale a La Valletta. Il neo sindaco Marco Panzeri, fresco vincitore alle urne di domenica 20 e lunedì 21 settembre, ha infatti fissato per martedì un incontro con il collega di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla per parlare dei nuovi incarichi all’interno dell’Unione dei comuni della Valletta Brianza conseguenti al rinnovo dell’amministrazione comunale de La Valletta.

La normativa prevede infatti che il presidente dell’Unione sia il sindaco del comune più popoloso, quindi Panzeri, ma, oltre al ruolo di presidente fin qui ricoperto dall’ormai ex sindaco Roberta Trabucchi, restano da assegnare le deleghe fino a ora attribuite agli assessori Paola Panzeri e Pierantonio Cogliati. Mercoledì quindi Panzeri procederà con il decreto della nomina della Giunta e la convocazione del consiglio comunale.