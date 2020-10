L’appello dei sindaci ai cittadini: “Serve il vostro senso di responsabilità”

A fronte dell’emergenza sanitaria, il presidente della Provincia e i sindaci si rivolgono ai cittadini

“Limitate gli spostamenti, non create assembramenti, mettete in atto tutte le misure necessarie per evitare contagi”

LECCO – “Alla luce delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, richiamiamo tutti i nostri cittadini a un grande senso di responsabilità per affrontare in modo efficace questa nuova fase di emergenza”.

E’ l’appello rivolto ai cittadini lecchesi dal presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il sindaco del comune capoluogo Mauro Gattinoni, insieme a tutti i sindaci dei comuni del territorio provinciale:

“In particolare chiediamo di ridurre gli spostamenti, limitandoli a esigenze lavorative, a situazioni di necessità o a motivi di salute, e di evitare qualsiasi assembramento in luoghi pubblici e privati che possa facilitare la diffusione del virus. Al di là dell’attività di controllo delle forze dell’ordine, che verrà implementata per far rispettare le norme contenute nel Dpcm, è fondamentale che ognuno di noi si autodetermini per adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di diffusione del Coronavirus”.

“Sappiamo – aggiungono – che questo Dpcm comporta nuovi sforzi e nuovi sacrifici, in particolare per determinate categorie economiche che andranno adeguatamente e prontamente ristorate, ma solo così potremmo evitare un ulteriore lockdown totale che graverebbe pesantemente sulla vita economica e sociale di tutti noi. Dimostriamo di avere un forte senso civico e di essere in grado di autoregolamentarci autonomamente, senza la necessità di controlli e imposizioni”.