Laura Bartesaghi eletta nella consulta di Anci Giovani Lombardia

I Giovani Democratici di Lecco e il Partito Democratico di Lecco si congratulano

“Lavorerò con impegno per portare avanti le esigenze del nostro territorio”

LECCO – I Giovani Democratici di Lecco e il Partito Democratico di Lecco esprimono le loro più sentite congratulazioni a Laura Bartesaghi, vicesindaca di Annone Brianza e responsabile Lavoro del PD lecchese, per la sua recente elezione nella consulta di ANCI Giovani Lombardia.

“La conferma di Laura all’interno della consulta ANCI giovani rappresenta un importante riconoscimento per il suo costante impegno amministrativo e politico a livello locale. Siamo certi che porterà il suo contributo con competenza e passione, mettendo al servizio della consulta l’esperienza maturata in amministrazione e la sua sensibilità verso le politiche giovanili e territoriali” ha dichiarato Pietro Radaelli, segretario dei Giovani Democratici di Lecco.

Manuel Tropenscovino, segretario del Partito Democratico di Lecco, ha aggiunto: “Il nostro territorio ha bisogno di amministratori capaci e motivati, pronti a lavorare per il bene comune. L’elezione di Laura Bartesaghi nella consulta di ANCI Giovani Lombardia è una grande opportunità per portare avanti istanze fondamentali per i giovani amministratori locali e per dare voce alle necessità dei nostri Comuni.”

Laura Bartesaghi ha commentato: “Sono onorata di continuare a far parte della consulta di ANCI Giovani Lombardia insieme a tante e tanti colleghi e di poter contribuire al confronto e alla crescita degli amministratori locali under 35. Lavorerò con impegno per portare avanti le esigenze del nostro territorio e per creare nuove opportunità di sviluppo per i giovani amministratori e le nostre comunità”.

I Giovani Democratici e il Partito Democratico di Lecco ringraziano Laura per il suo costante impegno e le augurano buon lavoro in questo nuovo e prestigioso incarico, con la certezza che saprà rappresentare al meglio la nostra provincia e le sue comunità.