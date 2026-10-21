Lecco, allarme fake news e minacce agli studenti: i Giovani Democratici denunciano il clima di paura

L’organizzazione condanna la diffusione di contenuti intimidatori e invita a verificare le notizie prima di condividerle

“È sui banchi delle aule, e quando serve nelle piazze, che si sta scrivendo il presente e il futuro della nostra società”

LECCO – Messaggi e video che annunciano presunte aggressioni, minacce di violenze contro ragazze e ragazzi e allarmi per possibili assalti alle scuole. È il quadro denunciato dai Giovani Democratici della provincia di Lecco, che intervengono sulla preoccupazione cresciuta tra gli studenti a seguito della circolazione di contenuti rivelatisi falsi.

Secondo l’organizzazione, numerosi giovani hanno ricevuto o visualizzato messaggi intimidatori che prospettavano l’arrivo di bande di cosiddetti “maranza” e annunciavano imminenti episodi di violenza. Un allarme che, sempre secondo quanto riferito dai Giovani Democratici, avrebbe spinto alcuni studenti a restare a casa, rinunciando alle lezioni, mentre altri avrebbero raggiunto comunque gli istituti e le sedi universitarie, pur temendo possibili aggressioni durante il tragitto o sui mezzi pubblici.

Da qui l’invito a non condividere indiscriminatamente i contenuti che circolano online e a verificarne sempre l’attendibilità. Un richiamo alla prudenza che, tuttavia, non deve trasformarsi in una sottovalutazione delle reazioni dei ragazzi. “Non possiamo derubricare le paure degli studenti a semplice faciloneria o incapacità nel selezionare le informazioni”, sottolineano i Giovani Democratici, chiedendo che la società si interroghi sul clima nel quale stanno crescendo le nuove generazioni.

Nel comunicato viene inoltre richiamata la presenza di messaggi d’odio comparsi anche fuori dalle scuole della provincia, attraverso scritte sui muri e sull’asfalto visibili agli studenti durante l’ingresso negli istituti. Episodi che, secondo l’organizzazione, contribuiscono ad alimentare un contesto di intimidazione e discriminazione.

La preoccupazione riguarda gli effetti di questo clima sulla vita scolastica e sulla libertà di espressione. Per i Giovani Democratici, colpire gli studenti con messaggi brutali e discriminatori significa, da una parte, cercare di intimidirli e impedirne la partecipazione al dibattito pubblico; dall’altra, rischiare di coinvolgerli nella diffusione dell’odio e della violenza.

L’obiettivo, sostengono, sarebbe quello di convincere i giovani che frequentare scuole e università sia pericoloso o inutile, allontanandoli da luoghi fondamentali per la formazione personale e civica. Spazi nei quali si sviluppano valori come libertà, giustizia e solidarietà, richiamati anche dalla Costituzione italiana.

Nel testo trova spazio anche una domanda sulle possibili ragioni alla base della situazione: “Cui prodest?”, ovvero chi trae vantaggio da un simile clima di paura. I Giovani Democratici riferiscono che, nel pomeriggio di ieri, il centro cittadino sarebbe apparso deserto, mentre delle bande annunciate nei messaggi non sarebbe stata rilevata alcuna presenza. A presentarsi, secondo la loro ricostruzione, sarebbe stato invece “un manipolo di estremisti”, arrivato dopo la diffusione degli allarmi.

Una lettura politica che l’organizzazione collega anche alle mobilitazioni studentesche degli ultimi giorni. I Giovani Democratici esprimono infatti vicinanza alle decine di migliaia di ragazze e ragazzi scesi in piazza pacificamente, riconoscendo nelle proteste la manifestazione di un disagio più ampio, legato alla precarietà, ai tagli all’istruzione e a scelte politiche ritenute poco attente alle esigenze delle nuove generazioni.

L’invito rivolto agli studenti è a continuare a manifestare liberamente per le proprie idee, nel rispetto delle regole e delle garanzie costituzionali. “Chi sperava di zittire i giovani, però, ha sbagliato i conti”, afferma l’organizzazione, assicurando il proprio sostegno alle iniziative di protesta e ribadendo che nessuna intimidazione dovrebbe impedire ai ragazzi di far sentire la propria voce.

La posizione dei Giovani Democratici si chiude con una difesa del ruolo della scuola e dell’università come luoghi di democrazia, confronto e crescita. “La Scuola e l’Università sono presìdi fondamentali di democrazia e come Giovani Democratici saremo sempre al fianco degli studenti che desiderano frequentarli con serenità e far sentire liberamente la propria voce”.

Il messaggio finale è rivolto a una generazione che, secondo l’organizzazione, deve poter partecipare alla vita pubblica senza essere condizionata dalla paura. “È sui banchi delle aule, e quando serve nelle piazze, che si sta scrivendo il presente e il futuro della nostra società”, concludono i Giovani Democratici della provincia di Lecco.