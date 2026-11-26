Il sindaco a Verona per la 43ª edizione dell’appuntamento, inaugurata alla presenza del presidente Mattarella

Al centro del confronto le sfide delle amministrazioni locali, dalla sicurezza ai servizi, fino alle opportunità per i giovani

LECCO – Il ruolo dei Comuni nel futuro del Paese, le sfide quotidiane delle amministrazioni locali e l’importanza di costruire relazioni tra territori. Sono alcuni dei temi al centro della 43ª Assemblea nazionale di ANCI, in corso a Verona dal 25 al 27 novembre, alla quale ha preso parte anche il sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, insieme a numerosi primi cittadini del territorio lecchese.

L’appuntamento, intitolato “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, riunisce amministratori provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle prospettive degli enti locali e sulle questioni che incidono maggiormente sulla vita delle comunità.

A inaugurare i lavori, mercoledì 25 novembre, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato il valore delle amministrazioni comunali come presidio democratico e di coesione sociale, riconoscendo il ruolo svolto quotidianamente dai sindaci nel rapporto diretto con i cittadini.

Un messaggio condiviso da Boscagli, che ha sottolineato l’importanza dell’incontro come occasione di dialogo e confronto tra amministratori. “L’assemblea ANCI rappresenta ogni anno un’occasione preziosa di confronto tra amministratori che condividono la responsabilità di guidare le proprie comunità in una fase di grandi cambiamenti – ha dichiarato il sindaco di Lecco –. Le parole del presidente Mattarella e gli interventi dei vertici ANCI hanno ricordato quanto il futuro del Paese passi anche dalla capacità dei Comuni di essere vicini ai cittadini, affrontare le emergenze sociali e costruire opportunità per le nuove generazioni. A questo si aggiunge il ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la vicinanza di questi anni”.

Nel corso della cerimonia inaugurale è intervenuto anche Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio nazionale di ANCI, che ha posto l’attenzione sulle trasformazioni economiche e sociali con cui le amministrazioni si trovano a confrontarsi.

Dalle competenze sviluppate attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza alle politiche abitative, dalla sicurezza urbana al coinvolgimento delle giovani generazioni: sono numerosi i fronti sui quali i Comuni sono chiamati a fornire risposte concrete, traducendo le grandi sfide nazionali in interventi capaci di incidere sulla quotidianità delle persone.

Per Boscagli, la partecipazione all’assemblea è stata anche un’opportunità per consolidare i rapporti istituzionali e confrontarsi con amministratori di altre realtà italiane. A margine dei lavori, il primo cittadino lecchese ha incontrato diversi colleghi, tra cui Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Simone Venturini, amministratore veneziano, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

Incontri che hanno consentito di approfondire esperienze amministrative differenti e individuare possibili occasioni di collaborazione, attraverso il confronto sulle soluzioni adottate dalle città per affrontare problematiche comuni.

“Lecco vuole continuare a essere protagonista delle reti tra città e amministrazioni locali, valorizzando il dialogo istituzionale e lo scambio di buone pratiche – ha concluso Boscagli –. Le sfide che abbiamo davanti, dalla qualità dei servizi al sostegno delle famiglie, dalla sicurezza al governo delle trasformazioni urbane, richiedono amministrazioni capaci di lavorare insieme e guardare lontano”.

Un’esigenza che il sindaco lega anche alla volontà di rafforzare il ruolo di Lecco nelle relazioni istituzionali, facendo del confronto con le altre amministrazioni uno strumento per affrontare le questioni che interessano il capoluogo e il suo territorio.