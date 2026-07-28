Lecco. Aumenti per famiglie e imprese nella Tari 2026: la Giunta punta a ridurla nel 2027

Via libera del Consiglio comunale a rincari del 4,5% per le utenze domestiche e del 6,55% per quelle non domestiche

L’amministrazione intende destinare 125 mila euro dei dividendi Silea alla riduzione della tassa nel 2027

LECCO – Via libera del Consiglio comunale al Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti e alle tariffe Tari per il 2026. L’approvazione, arrivata nel corso della seduta di ieri, lunedì 27 luglio, comporterà un aumento della tassa sui rifiuti pari al 4,5% per le utenze domestiche e al 6,55% per quelle non domestiche.

A presentare il provvedimento è stato l’assessore al Bilancio Simone Brigatti, che ha illustrato il percorso con cui viene definita la tariffa. Il PEF rappresenta infatti il documento che quantifica i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei quali viene poi determinata la Tari. Nel piano rientrano le attività affidate a Silea, dallo spazzamento e lavaggio delle strade alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, fino al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.

L’assessore ha ricordato che il procedimento è regolato dal metodo predisposto da Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Sulla base dei dati trasmessi da Silea viene elaborato un primo piano economico, successivamente integrato dal Comune con i propri costi e sottoposto alla validazione insieme alla documentazione prevista. Secondo quanto spiegato da Brigatti, il PEF sul quale si basano le tariffe 2026 era già stato predisposto nei mesi di aprile e maggio, prima dell’insediamento della nuova amministrazione. Dopo l’approvazione del Consiglio comunale, il piano viene quindi trasmesso ad Arera per la verifica conclusiva.

Dal calcolo emerge un importo iniziale di 9.042.489 euro. A questa cifra vengono sottratti circa 375 mila euro, relativi al recupero dell’evasione Tari e al contributo del Ministero dell’Istruzione per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle scuole statali. Vanno invece aggiunti circa 149 mila euro per le attività cosiddette “extraperimetro” e il tributo provinciale Tefa, pari al 5%, per un valore di circa 440 mila euro. Il costo complessivo del servizio arriva così a 9.257.036 euro, ripartito per il 55% sulle utenze domestiche e per il 45% su quelle non domestiche, mantenendo gli stessi coefficienti applicati nel 2025.

L’aumento del PEF, quantificato in circa 800 mila euro, è dovuto a più fattori. Oltre agli effetti dell’inflazione, incidono l’obbligo di includere nel piano alcuni servizi già svolti da Silea – tra cui Green Truck, raccolta serale dei sacchi, ritiro degli ingombranti e pulizia dei marciapiedi – che in precedenza non venivano conteggiati, oltre alla crescita del fondo crediti di dubbia esigibilità, del quale il 38% confluisce nel PEF.

Per il 2027, Brigatti ha inoltre annunciato l’intenzione dell’Amministrazione – come sottolineato, “la prima a farlo” – di destinare i 125 mila euro derivanti dai dividendi riconosciuti da Silea al Comune alla riduzione della Tari.

Per le utenze domestiche la Tari continuerà a essere determinata da una quota fissa, calcolata sulla superficie dell’immobile, e da una quota variabile legata al numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche, invece, sia la parte fissa sia la parte variabile vengono determinate in base ai metri quadrati dell’attività.

Restano invariate le modalità di pagamento: sarà possibile versare l’importo in tre rate, con scadenza 30 settembre, 31 ottobre e 2 dicembre, oppure in un’unica soluzione. Confermate anche le agevolazioni per le zone non servite, per le utenze non domestiche che non conferiscono i rifiuti al gestore pubblico e per quelle caratterizzate da un valore della Tari particolarmente elevato.

Nel corso della discussione è intervenuto anche il consigliere di Fratelli d’Italia Leonardo Valessina, che ha sottolineato la volontà della nuova amministrazione di garantire “continuità su questi temi molto delicati, visto che abbiamo avuto pochi giorni per lavorarci”. Dall’opposizione, l’ex sindaco Mauro Gattinoni (Fattore Lecco) ha invece ricordato come il sistema tariffario introdotto da Arera lasci “limitatissima discrezionalità politica”, osservando che alcuni costi oggi inseriti nella Tari derivano da servizi inizialmente sperimentali e successivamente divenuti strutturali. Gattinoni ha inoltre richiamato gli investimenti realizzati con il PNRR, come smart bin, interrati e isole ecologiche, con l’obiettivo di contenere i futuri aumenti della tariffa.