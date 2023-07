Lecco-Bergamo. Morelli: “Altri 9,99 milioni di euro per l’opera”

Dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio la notizia di nuovi fondi per il collegamento

Il contributo aggiunto porta a 49,99 milioni di euro il finanziamento totale per la nuova Lecco-Bergamo

LECCO – “Il Cipess ha autorizzato ulteriori 9,99 milioni di euro di contributo pubblico, che portano a 49,99 milioni di euro il totale del finanziamento aggiornato per il collegamento Lecco-Bergamo“.

A darne l’annuncio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, al termine del comitato per la programmazione e il coordinamento della politica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) che si è riunito ieri, giovedì. Nuovi fondi dunque andranno a rimpolpare quelli già in essere per concludere la variante all’ex strada provinciale 639, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, ritenuta un’opera fondamentale anche in ottica Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e che si fa attendere da più di vent’anni.

“Potenziare i collegamenti è uno dei nostri obiettivi principali, è un segnale di attenzione per cittadini e per pendolari. Intendiamo continuare con determinazione nell’intento di fare dell’Italia un paese moderno e con una mobilità sempre più efficiente”, conclude Morelli.