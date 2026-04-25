Lecco, parte la campagna di Boscagli: priorità a viabilità, sicurezza ed emergenza educativa

Sul palco anche Antonio Rossi, Costanza Bancheri, Angelo Belgeri e Alberto Lanfranchi

Filippo Boscagli: “Non ci candidiamo contro qualcosa, ma per ripartire da Lecco”

LECCO – Viabilità, sicurezza ed emergenza educativa sono stati tra i temi centrali dell’avvio della campagna elettorale di Filippo Boscagli, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L’incontro, dal titolo “Ripartiamo da Lecco”, si è svolto nella serata di ieri, venerdì 24 aprile, alla sala Don Ticozzi di via Ongania, davanti a una partecipazione numerosa.

Nel suo intervento, Boscagli ha delineato alcune priorità del programma, indicando la riapertura del Ponte Vecchio come intervento immediato, affiancata dalla realizzazione di una seconda corsia in uscita. Sul tema dei parcheggi ha ribadito la necessità di non procedere a riduzioni senza soluzioni alternative già individuate, citando il recupero dell’area del Serpentino e la possibilità di parcheggi multipiano in punti strategici della città.

Tra i capitoli affrontati anche quello della sicurezza, con il riferimento a una percezione di criticità crescente in alcune zone urbane. Tra le proposte illustrate, il rafforzamento della polizia locale, l’introduzione del vigile di quartiere, l’uso di sistemi di videosorveglianza e un maggiore coordinamento con la Prefettura.

Ampio spazio è stato dedicato all’emergenza educativa, con particolare attenzione ai minori coinvolti in situazioni di disagio, spaccio e violenza. In questo ambito è stata avanzata la proposta dell’educatore di strada, inteso come figura di prevenzione attiva sul territorio. Nel programma sono stati inoltre richiamati il ruolo del centro sportivo del Bione e il sostegno strutturale alle realtà educative, a partire dalle scuole dell’infanzia.

La serata ha rappresentato il lancio ufficiale della candidatura sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e dalla lista civica che porta il nome del candidato, per un totale di 128 candidati, alcuni dei quali giovani e alla prima esperienza amministrativa.

A caratterizzare l’incontro è stata anche la scelta di affiancare agli interventi politici il contributo di rappresentanti della società civile. Sul palco sono intervenuti Antonio Rossi, atleta olimpionico e già amministratore regionale, Costanza Bancheri, direttrice di Portofranco Lecco, Angelo Belgeri, presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, e Alberto Lanfranchi, manager di eventi ed esperto di turismo.

Dai loro interventi è emerso un quadro delle principali criticità e prospettive della città. In ambito commerciale è stata evidenziata la necessità di intervenire su accessibilità, viabilità e parcheggi, insieme all’esigenza di tempi amministrativi più rapidi e di un maggiore coinvolgimento degli operatori nelle scelte urbanistiche.

Sul fronte turistico è stato sottolineato il divario tra le potenzialità del territorio e i risultati attuali, con criticità legate alla capacità ricettiva, alla gestione della navigazione e al decoro urbano. Tra le prospettive indicate, anche lo sviluppo del turismo congressuale.

Nel corso della serata è stato inoltre richiamato il ruolo dello sport come elemento educativo e sociale, mentre sul versante dell’istruzione è stata portata l’esperienza di Portofranco Lecco, centro attivo nel supporto allo studio degli studenti delle scuole superiori, con il coinvolgimento di volontari e un’attenzione particolare alle fragilità educative e linguistiche.

La serata si è chiusa con un richiamo all’impostazione della candidatura. Boscagli ha sottolineato come la proposta non nasca in opposizione a qualcosa, ma con l’obiettivo di riportare l’attenzione sulla città: “Non ci candidiamo contro qualcosa. Da stasera il tema è: ripartiamo da Lecco”.