Lecco, confronto sul futuro dei Comuni dopo il PNRR: Maria Elena Boschi e Mauro Del Barba a Palazzo Falck

Al centro del confronto il tema “PNRR: quale futuro per i Comuni?”, con un focus sulle prospettive economiche e sociali che si apriranno dopo la fase di erogazione dei fondi. Il dibattito ha posto l’attenzione sulla necessità di garantire continuità e funzionalità agli investimenti realizzati, evitando che i risultati ottenuti possano perdere efficacia nel tempo.

Nel corso degli interventi, Boschi e Del Barba hanno sottolineato l’importanza della gestione futura delle opere realizzate grazie al PNRR, evidenziando il ruolo delle amministrazioni locali che hanno saputo utilizzare le risorse disponibili anche affrontando difficoltà legate alla presenza diffusa di cantieri. Un impegno che, secondo quanto emerso, ha permesso in diversi casi di realizzare interventi significativi a beneficio della comunità, come accaduto a Lecco.

In particolare, Boschi ha richiamato la necessità di un intervento concreto da parte del Governo per sostenere la continuità delle funzioni previste nei piani del PNRR, sottolineando il passaggio dalla fase di assegnazione delle risorse a quella delle scelte strategiche per il futuro del Paese.

Dal canto suo, il sindaco Mauro Gattinoni ha evidenziato come l’amministrazione lecchese abbia puntato fin da subito a cogliere le opportunità offerte dal Piano, partecipando ai bandi con progetti multidisciplinari e sostenuti da analisi di carattere sociale e culturale, elementi che hanno contribuito al buon posizionamento nelle graduatorie di finanziamento.

Nel corso dell’incontro non sono mancate anche considerazioni critiche nei confronti dell’azione del Governo, in particolare rispetto ai provvedimenti in materia di sicurezza e alla mancata approvazione di un emendamento presentato da Italia Viva per il sostegno all’emergenza educativa, agli oratori e alle famiglie durante il periodo estivo.

Il confronto ha quindi messo in evidenza non solo le opportunità offerte dal PNRR, ma anche le criticità legate alla fase successiva alla sua attuazione, aprendo il dibattito sulle scelte che accompagneranno i Comuni nei prossimi anni.