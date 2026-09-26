Lecco, ecco le nuove commissioni consiliari: tutti i componenti

Ieri l’incontro convocato dalla presidente del Consiglio comunale Virginia Tentori con i presidenti delle cinque commissioni consiliari

Scalia, Balossi, Caravia, Colella e Brambilla guideranno le cinque commissioni

LECCO – Sono cinque le commissioni consiliari che accompagneranno il Comune di Lecco nel mandato amministrativo 2026-2031. Presidenti, vicepresidenti e componenti sono stati definiti e ieri i presidenti delle commissioni sono intervenuti all’incontro convocato dalla presidente del Consiglio comunale Virginia Tentori.

Alla guida della I Commissione ci sarà Maria Cristina Giovanna Scalia, con Manzoni come vicepresidente; la II Commissione sarà presieduta da Tommaso Balossi, con Sacchi vicepresidente; la III Commissione avrà come presidente Giovambattista Caravia e come vicepresidente Valsecchi; alla guida della IV Commissione è stata indicata Loredana Colella, affiancata dal vicepresidente Fazzini; la V Commissione sarà presieduta da Federica Brambilla, con Zuffi vicepresidente.

La nuova articolazione delle commissioni è stata istituita dal Consiglio comunale con la delibera n. 30 del 27 luglio 2026. La documentazione ufficiale del Comune riporta cinque commissioni consiliari permanenti e ne definisce le rispettive competenze.

Le commissioni hanno una funzione consultiva e preparatoria rispetto agli atti di competenza del Consiglio comunale, oltre a svolgere attività di vigilanza sull’azione amministrativa del Comune. Possono inoltre formulare proposte nei confronti della Giunta. I componenti, compresi presidenti e vicepresidenti, sono nominati con provvedimento del presidente del Consiglio comunale.

I Commissione: bilancio, partecipazione e servizi istituzionali

La I Commissione, presieduta da Maria Cristina Giovanna Scalia, si occuperà di bilancio, digitalizzazione e innovazione, relazioni istituzionali, risorse umane, programmazione e controllo strategico, società partecipate, comunicazione, servizi istituzionali generali e servizi demografici. Tra le sue competenze rientrano inoltre partecipazione, quartieri e rapporti con i cittadini e gemellaggi.

I componenti sono Scalia, Vallessina, Gironi, Corti, Mastromatteo, Fumagalli, Regazzoni, Lo Monte, Gattinoni, Manzoni, Zuffi e Fiocchi.

II Commissione: lavori pubblici, mobilità e patrimonio

La II Commissione, affidata a Tommaso Balossi, con Sacchi vicepresidente, avrà competenza su manutenzioni, lavori pubblici, mobilità, viabilità e trasporti, patrimonio.

Ne fanno parte, secondo la composizione approvata, Vallessina, Sesana, Balossi, Meles, Caravia, Fumagalli, Sacchi, Regazzoni, Gattinoni, Manzoni, Zuffi e Fiocchi.

III Commissione: sociale, lavoro, istruzione e famiglia

La III Commissione, presieduta da Caravia, con Valsecchi vicepresidente, si concentrerà su servizi sociali, lavoro, politiche per l’integrazione sociale, economia sociale, servizi abitativi, istruzione, politiche educative e politiche familiari.

I componenti sono Rotta, Buonopane, Gianola, Brambilla, Caravia, Fumagalli, Valsecchi, Piazza, Rosa, Manzoni, Zuffi e Fiocchi.

IV Commissione: cultura, turismo, sport e grandi eventi

Alla IV Commissione, guidata da Loredana Colella e con Fazzini vicepresidente, sono affidate numerose materie legate alla vita culturale, sociale e alla valorizzazione del territorio. La commissione si occupa infatti di cultura, biblioteca e musei, turismo, commercio e attività produttive, valorizzazione della montagna e del lago, manifestazioni e grandi eventi, polizia locale, sport, giovani, università e ricerca, protezione civile.

Ne fanno parte Colella, Rotta, Bianchi, Manfreda, Mastromatteo, Fumagalli, Piazza, Lo Monte, Fazzini, Manzoni, Zuffi e Fiocchi.

V Commissione: urbanistica, ambiente e sostenibilità

La V Commissione, presieduta da Federica Brambilla e con Zuffi vicepresidente, si occuperà invece di urbanistica e monitoraggio del Piano di governo del territorio, infrastrutture, edilizia privata, ricerca fondi e sviluppo del partenariato pubblico-privato, politiche dell’abitare, ambiente, verde urbano e sostenibilità.

La composizione comprende Bezzi, Buonopane, Romeo, Brambilla, Mastromatteo, Fumagalli, Crimella, Sacchi, Gattinoni, Manzoni, Zuffi e Fiocchi.

La composizione ufficiale delle cinque commissioni è pubblicata dal Comune di Lecco nella documentazione collegata alla delibera consiliare che ha istituito le commissioni.

Con la definizione di presidenti, vicepresidenti e componenti entra quindi nella fase operativa la struttura delle commissioni consiliari del nuovo mandato. Saranno questi organismi a svolgere il lavoro istruttorio e consultivo sulle materie assegnate, oltre alle funzioni di controllo e proposta previste dal funzionamento del Consiglio comunale.