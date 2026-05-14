Lecco: elezioni 2026. Analisi a 10 giorni dal voto, tra rumors, ipotesi e previsioni

Possibile ballottaggio Boscagli – Gattinoni. Fumagalli indicato come ago della bilancia. Cresce il consenso per Colombo. Losi? Difficile fare previsioni

Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio, con l’eventuale ballottaggio fissato per il domenica 7 e lunedì 8 giugno

LECCO – A dieci giorni dal voto amministrativo (si va alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio), a Lecco il clima politico si fa sempre più teso e carico di interrogativi. Se sulla carta la corsa a Palazzo Bovara sembra ormai delineata, con cinque candidati in campo per la carica di sindaco, tra gli addetti ai lavori e nei corridoi della politica cittadina continuano a rincorrersi analisi, dubbi e valutazioni su un quadro che appare meno scontato di quanto possa sembrare.

A contendersi la guida della città saranno Filippo Boscagli, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e dalla lista civica Filippo Boscagli Sindaco; Giovanni Colombo con Patto per il Nord; Mauro Fumagalli con la civica Orizzonte per Lecco; il sindaco uscente Mauro Gattinoni appoggiato da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco e Ambientalmente Lecco; e Francesca Losi con la lista civica Losi Sindaco – Lista Civica per l’Identità.

Le variabili, secondo i rumors raccolti in città, sarebbero numerose e difficili da pesare. A partire da un elemento che molti osservatori invitano a non sopravvalutare: il termometro dei social network. Il dibattito online, infatti, viene considerato scarsamente rappresentativo rispetto al reale orientamento dell’elettorato lecchese, composto in larga parte da cittadini che non partecipano attivamente alle discussioni virtuali.

Il sindaco uscente Mauro Gattinoni si presenta alla sfida forte di un centrosinistra storicamente compatto e tradizionalmente incline a rispondere con continuità all’appuntamento elettorale. Ma sul suo percorso pesano alcuni temi rimasti aperti, in particolare traffico e parcheggi, questioni che negli ultimi anni hanno alimentato polemiche e malumori, anche in seguito ad alcune scelte legate alla viabilità cittadina e ai cantieri realizzati. A questo si aggiunge il nodo politico interno: alcuni ex sostenitori hanno progressivamente preso le distanze dall’amministrazione, come dimostrato anche dai movimenti registrati in consiglio comunale con passaggi al gruppo misto. Quanto questo possa incidere nelle urne resta però difficile da quantificare.

Sul fronte opposto, il centrodestra si presenta unito attorno alla candidatura di Filippo Boscagli. Un’alleanza che comprende Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la civica Filippo Boscagli Sindaco, ma che secondo diversi osservatori avrebbe raggiunto la sintesi non senza difficoltà. Proprio la tenuta interna della coalizione rappresenta uno degli elementi più osservati: il dubbio è capire se l’unità mostrata pubblicamente reggerà anche nel segreto dell’urna oppure se emergeranno distinguo e possibili “franchi tiratori”. A incidere potrebbe essere anche la componente legata a Comunione e Liberazione, realtà nella quale non tutto l’elettorato di centrodestra si riconoscerebbe pienamente. Non tutti, infatti, sarebbero disposti a sostenere quello che viene percepito come “un uomo di CL”.

Un elemento che diversi osservatori continuano inoltre a evidenziare riguarda la difficoltà del centrodestra di mobilitare il proprio elettorato soprattutto in caso di eventuale ballottaggio. Un tema che a Lecco viene inevitabilmente ricollegato anche alle elezioni comunali del 2020, quando il candidato del centrodestra Peppino Ciresa venne sconfitto da Mauro Gattinoni per appena 31 voti. Un dato che ancora oggi viene letto da molti come il simbolo delle difficoltà del centrodestra nel riuscire a riportare alle urne tutti i propri sostenitori al secondo turno.

I numeri di allora vengono spesso richiamati nelle analisi politiche di queste settimane: Mauro Gattinoni vinse il ballottaggio con 10.978 voti, 882 in più rispetto ai 10.096 ottenuti al primo turno. Percorso inverso invece per Peppino Ciresa che, dopo gli 11.800 voti raccolti al primo turno, si fermò a 10.947 preferenze al ballottaggio, perdendo quindi 853 voti. Una dinamica che oggi alimenta interrogativi sulla reale capacità del centrodestra di mantenere compatto e motivato il proprio elettorato anche nella fase decisiva della sfida.

Tra le candidature considerate più imprevedibili c’è quella di Mauro Fumagalli con la civica Orizzonte per Lecco. In città viene indicato da più parti come possibile ago della bilancia in caso di ballottaggio tra Gattinoni e Boscagli. Fumagalli raccoglie l’eredità politica di Corrado Valsecchi e di Appello per Lecco, esperienza civica centrista e trasversale che negli anni ha accolto sensibilità differenti, comprese alcune provenienti dall’area vicina allo stesso Gattinoni. A suo favore, secondo molti lecchesi, giocherebbe anche il modo pacato e moderato con cui si presenta agli elettori, stile che starebbe raccogliendo apprezzamenti trasversali soprattutto tra chi cerca toni meno accesi nel confronto politico cittadino.

Più difficile da decifrare la posizione di Francesca Losi, unica donna in corsa per la fascia tricolore. Pur essendo lecchese, viene ritenuta meno conosciuta in città anche per il suo percorso professionale e politico sviluppato prevalentemente altrove. Attualmente siede infatti nel Consiglio comunale di Pontida come consigliera di minoranza. Una candidatura definita da molti come quella di un’outsider, sulla quale appare complicato formulare previsioni.

Infine, ma non da ultimo, Giovanni Colombo, candidato di Patto per il Nord, che nelle ultime settimane avrebbe intercettato l’attenzione di una parte di elettorato indeciso. Lecchese doc, come ama definirsi, Colombo sembrerebbe aver trovato spazio soprattutto tra quanti non si riconoscono nell’attuale amministrazione Gattinoni e tra gli elettori di centrodestra meno convinti dalla candidatura di Boscagli e dalla coalizione che lo sostiene. A convincere parte dell’elettorato sarebbero soprattutto la sua “lecchesità” e la schiettezza con cui affronta alcuni temi cittadini, proponendo anche il recupero di soluzioni e progetti rimasti negli anni nel limbo amministrativo. Un profilo rafforzato inoltre dal sostegno dell’ex sindaco leghista Lorenzo Bodega, figura che continua a mantenere un certo peso politico e identitario in una parte dell’elettorato cittadino.

Accanto ai cinque candidati, resta poi un’altra incognita: quella dell’astensionismo. Una sorta di “sesta forza” che potrebbe incidere in modo significativo sull’esito finale. Alle elezioni comunali del 2020 gli aventi diritto al voto erano 38.451: al primo turno votarono 24.882 cittadini, pari al 64,71%, mentre il 35,29% scelse di non recarsi alle urne. Al ballottaggio l’affluenza scese ulteriormente, con 22.151 votanti pari al 57,61%, mentre il dato dell’astensione salì fino al 42,39%. Un elemento che anche questa volta potrebbe rivelarsi decisivo negli equilibri della sfida elettorale lecchese.