Lecco: elezioni 2026. La diretta Live del Ballottaggio tra Boscagli e Gattinoni

La diretta di Lecconotizie per seguire l’esito del ballottaggio elettorale

LECCO – Da domenica mattina, con l’apertura dei seggi alle ore 7, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, Lecconotizie seguirà in tempo reale il ballottaggio che deciderà il futuro amministrativo della città di Lecco. A contendersi la fascia tricolore saranno il sindaco uscente Mauro Gattinoni sostenuto dal centro sinistra (Ambientalmente Lecco, Allenza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Partito Democratico) e lo sfidante Filippo Boscagli sostenuto dal centrodestra (Fratelli d’Italia, Filippo Boscagli Sindaco, Forza Italia

Lega Salvini), chiamati a confrontarsi nel secondo turno che assegnerà la guida di Palazzo Bovara per i prossimi cinque anni.

Alla prima tornata elettorale Boscagli ha avuto la meglio ottenendo 11.324 voti pari al 48,65%, mentre Gattinoni si è fermato a 9.899 preferenze pari al 42,53%. Su una base elettorale di 39.137, al primo turno si sono presentati alle urne in 23.662 con un’affluenza del 60,46%.

I seggi resteranno aperti domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Per tutta la durata delle operazioni di voto racconteremo l’andamento dell’affluenza, mentre l’appuntamento più atteso sarà lunedì pomeriggio: alle ore 15 si chiuderanno le urne e inizierà immediatamente lo scrutinio delle schede. Da quel momento il nostro live blog seguirà in diretta l’arrivo dei risultati dalle sezioni cittadine, con aggiornamenti in tempo reale, dati, analisi, immagini, commenti e le reazioni dei protagonisti della sfida elettorale.