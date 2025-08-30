Lecco. Forza Italia, Gianni Caravia torna nella lista ufficiale del partito

Il partito lavora a una candidatura unitaria nel centrodestra

LECCO – “Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Lecco sono alle porte – dichiara Roberto Gagliardi Segretario Provinciale di Forza Italia – ci stiamo muovendo con senso di responsabilità e rispetto degli equilibri della coalizione. La posizione di Forza Italia è chiara e siamo pronti a dare il nostro contributo per arrivare a una candidatura condivisa, autorevole e capace di guidare il cambiamento che Lecco aspetta ormai da troppo tempo”.

In vista della prossima ripresa dell’attività politica a settembre, per Forza Italia arriva una notizia positiva: il consigliere comunale Gianni Caravia, eletto per la prima volta nel 2006 nella lista di “Forza Italia” a sostegno della giunta Faggi e riconfermato nel 2020 nella lista civica “Lecco merita di più – Forza Italia”, a supporto del candidato sindaco Peppino Ciresa. Nel corso dell’incontro svoltosi mercoledì 27 agosto presso la nuova sede di Forza Italia in via Ponchielli a Maggianico, su invito del segretario provinciale e alla presenza di alcuni dirigenti, il consigliere ha comunicato che, sulla base dell’esito del tavolo di lavoro dedicato alla scelta condivisa del candidato sindaco, un’eventuale candidatura alle elezioni del 2026, tra i partiti tradizionali, sarà nella lista “Forza Italia – Berlusconi Presidente”, in continuità con un percorso politico coerente e ben definito.

Gianni Caravia, forte di una lunga e qualificata esperienza politica, partitica e professionale come dipendente pubblico, continuerà a rappresentare un punto di riferimento nella vita politica e amministrativa di Palazzo Bovara. Anche nella prossima fase del suo impegno, si conferma convinto sostenitore dei valori europeisti, cattolici, riformisti e liberali che costituiscono le fondamenta di Forza Italia a livello regionale e nazionale. Valori che hanno sempre contraddistinto il suo percorso personale e politico, orientato al bene comune della città e dei cittadini lecchesi.

“L’ingresso di Gianni Caravia nella nostra lista rappresenta un importante valore aggiunto – dichiara Roberto Gagliardi, Segretario Provinciale di Forza Italia – La sua candidatura, in quella che è da sempre la sua casa politica, e il contributo della sua esperienza saranno determinanti per il successo della coalizione”.

Caravia ha già manifestato piena disponibilità a sostenere con convinzione il candidato sindaco che verrà ufficialmente indicato dal tavolo di confronto tra i coordinatori regionali del centrodestra. In questa direzione, il direttivo provinciale di Forza Italia ha espresso in modo chiaro e compatto una netta preferenza sulla figura da appoggiare.