Lecco. Il sindaco incontra il Console turco, sul tavolo future collaborazioni

Presente in provincia un’importante comunità turca, l’incontro prospetta nuovi scambi

Il Console ha ringraziato per gli aiuti ricevuti a seguito del terremoto

LECCO – È stato ricevuto dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni il Console generale della Repubblica di Turchia a Milano Mehmet Özöktem.

L’incontro, svoltosi il 16 luglio, è stato promosso nell’ottica di una possibile collaborazione tra le città del territorio lecchese e diverse realtà turche. Nel capoluogo e in tutta la provincia è presente un’importante comunità turca ben integrata con il resto della popolazione. Durante la riunione i due politici hanno delineato la possibilità di scambi in diversi settori, dalla cultura allo sviluppo commerciale, dalla ricerca alla scienza e alla formazione. In quest’ultimo ambito è già stata attivata una collaborazione tra il capoluogo e la città turca di Yenimahalle.

Il console, al termine della visita, ha ringraziato il territorio lecchese per gli aiuti ricevuti a seguito del devastante terremoto che ha colpito diverse zone dell’Anatolia nel febbraio 2023.