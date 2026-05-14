Lecco. Incontro con l’assessore Guidesi e la ministra Locatelli a sostegno della candidatura di Boscagli

Gli eventi organizzati dalla Lega saranno aperti al pubblico e vedranno la presenza di Guidesi il 15 maggio e di Locatelli il 16

Al centro i temi dello sviluppo economico, del lavoro, dell’inclusione e delle politiche sociali per famiglie e persone con disabilità

LECCO – Prosegue a Lecco la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli con due appuntamenti pubblici promossi dalla Lega e dedicati ai temi dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali.

Il primo incontro è in programma venerdì 15 maggio alle 18.30 al Bar Hemingway, a Lecco, e vedrà la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi. L’appuntamento sarà dedicato al confronto sulle prospettive economiche della città, con particolare attenzione ai temi del territorio, delle imprese e dell’occupazione.

Sabato 16 maggio alle 11, invece, il secondo evento si terrà al Bar Aromi, sempre a Lecco, con la presenza della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Al centro dell’incontro i temi dell’inclusione, delle fragilità e delle politiche sociali rivolte alle famiglie e alle persone con disabilità.

I due appuntamenti saranno aperti alla cittadinanza e rappresenteranno occasioni di confronto diretto con Filippo Boscagli e con i rappresentanti della Lega impegnati sul territorio.