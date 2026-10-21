Lecco, la Lega chiede più sicurezza dopo l’allerta: “La paura non diventi normalità”

Il consigliere comunale Manfreda e il coordinatore provinciale della Lega Giovani Bettega intervengono dopo gli episodi di Milano e l’allerta a Lecco

“La sicurezza è un diritto fondamentale”

LECCO – Dopo gli episodi registrati a Milano e l’allerta a Lecco, la Lega interviene sul tema della sicurezza urbana, chiedendo misure di prevenzione e un rafforzamento degli strumenti di contrasto alla violenza. A prendere posizione sono Roberto Manfreda, consigliere comunale del partito a Lecco, e Andrea Bettega, coordinatore provinciale della Lega Giovani, che richiamano il ruolo delle istituzioni e la necessità di tutelare cittadini, famiglie, studenti e commercianti.

Manfreda pone l’accento sulla libertà di vivere la città senza che il timore di possibili disordini condizioni le abitudini quotidiane. “Desidero ringraziare le Forze dell’Ordine, la Prefettura, la Polizia Locale e tutte le istituzioni che hanno contribuito a garantire la sicurezza e la tranquillità della nostra città. La sicurezza è un diritto fondamentale: Lecco deve restare un luogo in cui tutti possano lavorare, studiare e vivere serenamente, senza che la paura condizioni la libertà dei cittadini. Perché una città sicura è una città libera e la paura non deve mai diventare normalità”, dichiara il consigliere.

Nel suo intervento, l’esponente leghista sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra gli enti coinvolti nella gestione dell’ordine pubblico. “La collaborazione tra Comune, Provincia, Prefettura e Forze dell’Ordine è fondamentale per prevenire i disordini e tutelare i cittadini. Un modello da valorizzare per difendere la sicurezza e la tranquillità delle nostre comunità”.

Sulla stessa linea si colloca Bettega, che richiama quanto accaduto a Milano e la situazione registrata a Lecco per sostenere la necessità di risposte concrete. “Quanto accaduto a Milano e l’allerta registrata a Lecco dimostrano che la sicurezza non è una semplice percezione. Non parliamo di proteste pacifiche, ma di comportamenti delinquenti. Ho partecipato a manifestazioni fin da quando avevo 16 anni e non mi è mai passato per la testa di devastare vetrine o lanciare sassi contro le Forze dell’Ordine”.

Il coordinatore provinciale della Lega Giovani esprime quindi sostegno alle proposte del partito in materia di prevenzione e contrasto alla violenza, citando il potenziamento della presenza militare a Milano, il fermo preventivo nei casi previsti dalla legge e l’arresto in flagranza differita.

“Il potenziamento della presenza militare a Milano e le misure proposte sul fermo preventivo nei casi previsti dalla legge e sull’arresto in flagranza differita vanno nella direzione giusta. La giovane età non può diventare uno scudo per chi delinque: chi aggredisce e devasta deve rispondere delle proprie azioni”, afferma Bettega.

Il suo intervento si estende anche al tema delle agevolazioni pubbliche e delle responsabilità familiari. “Basta benefit a chi pretende tutto dalla collettività e poi contribuisce a devastare le nostre città. Chiediamo che, nei casi consentiti dalla legge, si valutino la revoca delle agevolazioni pubbliche e le responsabilità delle famiglie coinvolte. I soldi dei contribuenti devono sostenere chi rispetta le regole, non chi le calpesta”.

Infine, Bettega affronta la questione dell’immigrazione e dell’integrazione, collegandola al rispetto delle norme e della convivenza civile. “La Lega lo denuncia da anni: l’immigrazione incontrollata del passato ha contribuito ad alimentare problemi che oggi non possiamo ignorare. Chi arriva in Italia deve rispettare le nostre leggi, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Integrarsi significa diventare parte della comunità, non seminare violenza e devastare le città”.

Le dichiarazioni dei due esponenti leghisti riportano al centro del dibattito locale la sicurezza urbana, il coordinamento tra istituzioni e le misure per prevenire episodi violenti. Le proposte avanzate da Bettega, comprese quelle relative alle agevolazioni pubbliche e alle responsabilità familiari, sono presentate nel comunicato come richieste politiche da valutare nei limiti previsti dalla legge.