Lecco, la Rete Antifascista denuncia: “Condanniamo ogni tentativo di seminare panico e terrore”

La Rete Antifascista Lecchese contesta la narrazione sulle proteste e denuncia una campagna di disinformazione legata alla mobilitazione cittadina

Contestata anche la crescente presenza di forze di sicurezza nelle strade: “Lecco oggi è completamente paralizzata da camionette e militari”

LECCO – Il clima attorno alle manifestazioni, la diffusione di messaggi allarmistici e il ricorso a misure di sicurezza più severe. Sono questi i temi al centro del comunicato diffuso dalla Rete Antifascista Lecchese, che interviene sulla mobilitazione annunciata in città e critica quella che considera una narrazione volta a screditare le proteste e a scoraggiare la partecipazione.

Nel documento, intitolato “Sulla rabbia e sulla paura”, l’organizzazione contesta il modo in cui, a suo giudizio, i mezzi di comunicazione e una parte della politica raccontano le manifestazioni. Secondo la Rete, il dibattito pubblico tende a dividere le proteste tra quelle considerate legittime e quelle bollate come violente, concentrandosi sulla presenza di presunti infiltrati e su figure definite “maranza”, senza affrontare le ragioni sociali ed economiche del malcontento.

Il gruppo invita invece a guardare alle difficoltà che attraversano il Paese e che, secondo il comunicato, pesano in particolare sulle nuove generazioni. Tra i problemi indicati figurano l’aumento degli affitti e dei prezzi, gli stipendi che non crescono, l’incertezza occupazionale, le conseguenze della crisi climatica e le trasformazioni del mercato del lavoro legate all’intelligenza artificiale.

La Rete critica inoltre le risposte delle istituzioni, accusate di privilegiare il controllo e la repressione anziché affrontare le cause del disagio. Nel testo vengono richiamati gli sgomberi dei centri sociali, le sanzioni, i procedimenti penali, i fermi e gli interventi delle forze di polizia nei confronti di chi agisce al di fuori dei canali della politica istituzionale.

Un passaggio centrale riguarda quanto accaduto a Lecco in occasione della mobilitazione annunciata per martedì 20 ottobre. Secondo la ricostruzione della Rete Antifascista, alla diffusione dell’iniziativa sui social sarebbe seguita una campagna di messaggi allarmistici che parlavano di presunte violenze sessuali di massa nelle strade e di occupazioni degli istituti scolastici.

L’organizzazione considera queste notizie parte di un contesto di disinformazione che, sostiene, starebbe interessando diverse città italiane. Si tratta di accuse contenute nel comunicato, che non vengono accompagnate nel testo da elementi documentali o da ulteriori riscontri indipendenti.

Particolarmente dura la posizione espressa sul riferimento alle presunte violenze sessuali. La Rete sostiene che simili messaggi facciano leva sulla paura delle donne e sulla possibilità di subire aggressioni, trasformando il timore della violenza in uno strumento per scoraggiare la partecipazione alle proteste.

Nel documento viene contestata anche la crescente presenza di forze di sicurezza nelle strade. “Lecco oggi è completamente paralizzata da camionette e militari”, afferma la Rete Antifascista Lecchese, che interpreta il dispiegamento come il segnale di una progressiva militarizzazione dello spazio pubblico.

La critica si estende alle politiche nazionali in materia di sicurezza e all’ipotesi di nuove misure repressive. Secondo il gruppo, il ricorso a provvedimenti più severi rischia di alimentare un circolo nel quale la paura genera richieste di maggiore controllo, mentre le ragioni del dissenso rimangono senza risposta.

La Rete respinge inoltre l’idea che le proteste siano prive di contenuti politici. Nel comunicato sostiene che sottolineare l’assenza di rivendicazioni significhi negare alle nuove generazioni una propria coscienza politica e ignorare le difficoltà che ne alimentano il malcontento.

La conclusione è un appello a non lasciarsi condizionare da messaggi intimidatori e a difendere la possibilità di manifestare il proprio dissenso. “Condanniamo con assoluta fermezza ogni tentativo di seminare panico e terrore, una strategia messa in atto con l’intento di dissuadere le persone a manifestare il loro dissenso”, scrive l’organizzazione.

Il comunicato si chiude con un richiamo alla mobilitazione e con una frase che ne riassume il tono: “A questo autunno caldo e al suo vento di rivolta”. Una presa di posizione che colloca le tensioni di queste settimane all’interno di un confronto più ampio sulle disuguaglianze, sulle politiche di sicurezza e sullo spazio riconosciuto alle nuove generazioni nella vita pubblica.