“Lecco non è un’isola”. Tredici sindaci del territorio a sostegno di Mauro Gattinoni

In piazza Stoppani amministratori e primi cittadini riuniti a sostegno del sindaco uscente in vista del voto del 24 e 25 maggio

Al centro dell’incontro il rapporto tra Lecco e i Comuni del territorio su mobilità, servizi, welfare e sviluppo condiviso

LECCO – Tredici sindaci e amministratori del territorio si sono ritrovati la sera di sabato 16 maggio in piazza Stoppani, a Lecco, per sostenere la candidatura di Mauro Gattinoni in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

“Il sostegno di tanti sindaci e amministratori è per me motivo di gratitudine e responsabilità”, ha dichiarato Mauro Gattinoni. “In questi anni abbiamo lavorato per costruire relazioni, progetti e alleanze concrete, perché molte delle sfide che abbiamo davanti non si risolvono dentro i confini comunali, ma richiedono collaborazione, visione e capacità di fare squadra”.

Nel corso dell’incontro è emerso più volte il tema del rapporto tra Lecco e il resto del territorio provinciale. “Lecco non è un’isola”, è stato il messaggio condiviso dagli amministratori presenti, con riferimento alle sfide comuni su servizi, welfare, ambiente, lavoro e sviluppo. Dagli amministratori è inoltre arrivato un riconoscimento al metodo di lavoro portato avanti in questi anni: una Lecco capace di esercitare il proprio ruolo di capoluogo dialogando con i Comuni vicini e cercando soluzioni condivise per l’intero territorio provinciale.

“Ringrazio davvero tutti i sindaci e gli amministratori presenti ma anche quelli che non hanno potuto partecipare – ha aggiunto Gattinoni – perché il loro sostegno dice una cosa importante: Lecco deve continuare a guidare, ascoltare, collaborare e costruire futuro insieme al territorio”.

All’iniziativa hanno preso parte Mattia Salvioni, sindaco di Merate; Cesare Colombo, sindaco di Valmadrera; Chiara Narciso, sindaca di Oggiono; Paolo Redaelli, sindaco di Missaglia; Gianpaolo Torchio, sindaco di Paderno d’Adda; Roberto Maggi, sindaco di Vercurago; Giuseppe Conti, sindaco di Garlate; Fabio Vergani, sindaco di Imbersago; Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago; Elena Pirovano, sindaca di Ello; Gian Carlo Valsecchi, sindaco di Erve; oltre a Lino Lalli, vicesindaco di Lomagna, e Maria Grazia Caglio, vicesindaca di Osnago.