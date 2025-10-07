Lecco. Oltre 4,8 milioni di euro per la mobilità sostenibile grazie a Regione Lombardia

Regione Lombardia investe nella mobilità dolce e nel turismo lento per valorizzare il territorio lecchese

Zamperini: “La mobilità dolce non rappresenta soltanto una scelta sostenibile, ma costituisce anche un vero e proprio volano per il turismo lento”

LECCO – Grazie al concreto sostegno di Regione Lombardia, la provincia di Lecco sta vivendo una fase di importanti investimenti nella mobilità sostenibile, con rilevanti risorse destinate a progetti ciclabili volti a valorizzare il territorio, promuovere il turismo lento e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il piano complessivo degli interventi nella provincia di Lecco, tra progetti già finanziati o completati, raggiunge un valore di 4.814.722,45 euro, di cui 3.672.224,94 euro stanziati da Regione Lombardia tramite fondi destinati alla mobilità sostenibile.

Tra gli interventi già conclusi, nel comune di Nibionno spiccano i lavori di ripristino della funzionalità della passerella ciclopedonale sul torrente Bevera, per un investimento totale di 184.031,18 euro, di cui 147.224,94 euro finanziati da Regione Lombardia e 36.806,24 euro a cofinanziamento. L’intervento è stato completato con successo.

Per quanto riguarda gli interventi con finanziamento assegnato nel comune di Lecco, rientrano l’Itinerario cicloturistico Adda – città di Lecco, con un costo totale di 850 mila euro, di cui 810 mila euro a carico di Regione Lombardia e 40 mila euro di cofinanziamento, e il secondo tratto dell’Itinerario cicloturistico Adda, per un investimento complessivo di 110 mila euro, di cui 60 mila euro finanziati regionalmente e 50 mila euro a cofinanziamento.

Nel comune di Dolzago è previsto il collegamento ciclopedonale tra i comuni di Oggiono e Dolzago, con un costo totale di 250 mila euro interamente finanziato da Regione Lombardia.

Ad Olgiate Molgora è previsto il progetto “Greenway del Due Parchi – Vivere il Territorio”, con un costo totale di 250 mila euro interamente coperto da finanziamento regionale. A Cernusco Lombardone, invece, sarà realizzato un tratto iniziale di pista ciclabile su via Lecco, con un investimento totale di 185 mila euro, anch’esso completamente finanziato da Regione Lombardia.

A Sirone sarà realizzata una pista ciclopedonale in via Don Gnocchi, con un costo totale di 280.035,02 euro, di cui 265 mila euro finanziati da Regione Lombardia e 15.035,02 euro a titolo di cofinanziamento.

Nella Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera è prevista la realizzazione della pista ciclopedonale sull’Altopiano Valsassina, con un costo totale di 660.656,25 euro, di cui 250 mila euro finanziati da Regione Lombardia e 410.656,25 euro a titolo di cofinanziamento.

Nel Comune di La Valletta Brianza è prevista la realizzazione della pista ciclopedonale da località Spiazzo a frazione Rovagnate, con un costo totale di 1.345.000 euro, di cui 600 mila euro finanziati da Regione Lombardia e 745 mila euro a titolo di cofinanziamento.

Nel Comune di Civate è previsto l’intervento per la pista ciclopedonale del lago di Civate, con un costo totale di 700 mila euro, interamente finanziato da Regione Lombardia. Lo stato del progetto è assegnato e in convenzionamento.

Il totale delle risorse investite nella Provincia di Lecco ammonta a 4.814.722,45 euro, di cui 3.672.224,94 euro stanziati da Regione Lombardia tramite il Piano di mobilità sostenibile e 1.142.497,51 euro provenienti da cofinanziamenti da parte degli enti locali.

“Regione Lombardia conferma il suo impegno concreto per il territorio lecchese – commenta il Consigliere Regionale FDI, Giacomo Zamperini – sostenendo progetti che rendono i nostri comuni più vivibili e i nostri paesaggi più attrattivi. La mobilità dolce non rappresenta soltanto una scelta sostenibile, ma costituisce anche un vero e proprio volano per il turismo lento, sempre più apprezzato da cittadini e visitatori”.

“Lungo l’Adda, nei luoghi legati a Leonardo da Vinci, fino ai panorami montani della Valsassina, questi percorsi ciclabili offrono l’opportunità di scoprire una provincia che va ben oltre il lago: un territorio dove natura e cultura si intrecciano. Il nostro impegno continua affinché ogni angolo della Provincia di Lecco possa essere raggiunto e vissuto in modo sostenibile – continua Zamperini – L’obiettivo è integrare i percorsi ciclopedonali con quelli ferroviari e, soprattutto, con le vie d’acqua. È fondamentale che i nostri corsi d’acqua, come il lago e l’Adda, diventino vere e proprie ‘infrastrutture blu’, capaci di collegare e valorizzare i percorsi sia per i turisti sia per chi si sposta in modo sostenibile”.

“Ringrazio gli enti locali per la collaborazione e l’impegno dimostrato – conclude Zamperini – Regione Lombardia è presente, crede in questi progetti e li sostiene con convinzione, perché promuovere la mobilità sostenibile significa investire nel futuro”.