Lecco, oltre 5 milioni di euro per le opere pubbliche in città

I fondi sono stati stanziati nell’ultimo consiglio comunale, il punto del sindaco Gattinoni

“Non solo potremo terminare tutti i cantieri in corso, ma abbiamo aumentato le risorse per manutenzioni e rioni”

LECCO – In Consiglio comunale, lunedì scorso, sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per le opere pubbliche nella città di Lecco. Il sindaco Mauro Gattinoni, nella consueta comunicazione settimanale ai cittadini, ha fatto il punto della situazione.

“In questo modo, non solo potremo terminare tutti i cantieri in corso e che hanno subito migliorie progettuali o incrementi di costo, ma abbiamo aumentato risorse per manutenzioni, strade e rioni – ha detto il sindaco -. Di quali interventi parliamo? Del Teatro della Società e dell’area esterna della Piccola che sarà completata con un parco, della riqualificazione del nostro lungolago e di quella degli impianti della funivia che portano ai Piani d’Erna, dei lavori sul giardino della Biblioteca civica. Insomma, interventi che imprimono un nuovo profilo agli spazi pubblici della nostra città con nuove funzioni per giovani, famiglie, turisti”.

L’attenzione dell’amministrazione è stata rivolta anche alle scuole: “Un importante impiego di risorse per l’elementare De Amicis, per gli asili nido comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola Santo Stefano. Per l’area ambiente, abbiamo finanziato il centro del riuso e completato il progetto per riqualificare il torrente Caldone nella zona di Sant’Egidio”.

Accanto a questi interventi fondamentali non sono stati dimenticati quelli di minore entità ma ugualmente significativi per la vita quotidiana: “La cura del verde cittadino, il “piano Rioni” (con tutte le manutenzioni straordinarie e la ristrutturazione della Cappelletta dei Bravi ad Acquate) e quello degli asfalti (con l’illuminazione di una ventina di attraversamenti pedonali), la riqualificazione dei parchi (in particolare quello di villa Gomes), dell’illuminazione e dei fabbricati”.

“Un grazie agli Assessori Maria Sacchi (Lavori pubblici) e Roberto Pietrobelli (Bilancio) per il grande lavoro svolto – ha concluso il sindaco Gattinoni -. Abbiamo riempito il serbatoio per gli ultimi chilometri che ci separano dalla meta”.