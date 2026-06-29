Lecco, Paolo Fiocchi lascia Fratelli d’Italia, abbraccia il partito di Vannaci: Futuro Nazionale

Il consigliere comunale spiega le ragioni dell’addio al partito e annuncia che siederà nel Gruppo Misto dopo l’incontro con Roberto Vannacci

Paolo Fiocchi lascia Fratelli d’Italia nel giorno del primo Consiglio comunale. “Ho seguito la mia coscienza e non mi sento di aver tradito nessuno”, spiega il consigliere

LECCO – L’uscita da Fratelli d’Italia arriva nel giorno del debutto del nuovo Consiglio comunale di Lecco. Paolo Fiocchi ha infatti comunicato nella mattinata di oggi la propria adesione al movimento politico di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, spiegando che, almeno per il momento, siederà nel Gruppo Misto. Una scelta destinata a far discutere sia per il momento in cui è maturata sia per il peso politico del consigliere, eletto come capolista di Fratelli d’Italia con 404 preferenze personali.

La comunicazione è stata formalizzata in Comune poche ore prima della prima seduta del Consiglio comunale guidato dal sindaco Filippo Boscagli. Un cambio di appartenenza che non modifica il collocamento nel centrodestra, ma segna il passaggio verso una formazione politica diversa.

Interpellato sulla vicenda, il sindaco Filippo Boscagli ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Da quanto emerge, non avrebbe comunque manifestato né preoccupazione né un sentimento di tradimento rispetto alla decisione del consigliere.

A spiegare le ragioni della scelta è lo stesso Paolo Fiocchi. “Ho seguito la mia coscienza e la mia coerenza, non mi sento di aver tradito nessuno. Mi sono speso molto durante la campagna elettorale, abbiamo ottenuto un buon risultato e credo che la città avesse bisogno di un cambiamento, cambiamento che i cittadini hanno scelto e ottenuto, quindi il risultato che volevamo per Lecco è stato raggiunto ed è questo quello che conta”.

Il consigliere ammette una delusione nei confronti di Fratelli d’Italia. “Per questioni interne al partito ne sono uscito un po’ deluso. Ho parlato sia con il partito sia con il sindaco: più delle risposte in sé non mi sono piaciute le modalità con cui sono arrivate. Da lì ho preso la mia decisione”.

Fiocchi è consapevole delle possibili reazioni alla sua scelta. “So che è una decisione forte, ma sono in pace con la mia coscienza. Non avevo voglia di restare in un partito che, nel mio intimo, avevo già deciso di lasciare e non volevo restare in Consiglio comunale soltanto per fare numero. Voglio essere partecipe e assumermi le mie responsabilità”.

Determinante è stato anche l’incontro con Roberto Vannacci. “Nutro da tempo una forte stima nei suoi confronti. Giovedì scorso ci siamo incontrati e mi ha illustrato le idee e il modo di fare di Futuro Italia: è quello che avrei voluto portare anche all’interno di Fratelli d’Italia”.

Per il momento Fiocchi siederà nel Gruppo Misto. “Mi metterò a disposizione ovunque servirà per dare una mano alla città. La decisione è stata difficile, qualcuno capirà, qualcuno mi definirà un traditore e qualcuno no, ma me ne farò una ragione. Io voglio lavorare e rappresentare i cittadini e la comunità che mi hanno dato fiducia, non soltanto attraverso il partito di Futuro Nazionale, ma anche con il lavoro che porterò avanti in Consiglio comunale”.