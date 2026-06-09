Il PD: “Grazie a Mauro Gattinoni e a tutta la squadra: il nostro progetto e l’impegno per la città continuano”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Il PD Città di Lecco rivolge le proprie congratulazioni a Filippo Boscagli per l’elezione a Sindaco della città e gli augura buon lavoro nell’interesse di Lecco e dei lecchesi.

Il risultato elettorale consegna alla città una nuova maggioranza, ma anche una responsabilità forte alle forze di opposizione. Il Partito Democratico la eserciterà con serietà, competenza e determinazione: saremo un’opposizione di merito e di sostanza, attenta ai problemi reali della città, rigorosa nel controllo dell’azione amministrativa e pronta a sostenere ciò che sarà utile a Lecco, ma senza fare sconti su scelte sbagliate, arretramenti o promesse non mantenute.

Il nostro progetto di città non finisce qui. Le idee, le energie, le competenze e la visione costruite in questi anni continueranno a vivere nel lavoro del Partito Democratico, nei quartieri, tra le persone, nelle associazioni, nei luoghi della partecipazione e dentro il Consiglio comunale.

Grazie alle elettrici e agli elettori che hanno scelto il Partito Democratico, confermandolo primo partito della città. È un risultato importante, che ci carica di responsabilità e ci chiede di continuare a essere una forza politica aperta, popolare e capace di parlare alla Lecco di oggi e di domani.

Il nostro grazie più grande va a Mauro Gattinoni, per la passione, la competenza, la generosità e il senso delle istituzioni con cui ha guidato la città in questi anni e affrontato questa campagna elettorale. Con lui ringraziamo tutta la squadra: la Giunta, i consiglieri comunali uscenti, le candidate e i candidati delle liste a sostegno, i volontari, i militanti e le tante persone che hanno dato tempo, idee, fiducia e impegno a questo percorso collettivo.

In questi anni, grazie alla guida di Mauro, abbiamo dimostrato che una maggioranza plurale può lavorare unita, nella stessa direzione, mettendo le differenze al servizio della città. Non era scontato. Ed è proprio da questa unità che sono nati risultati importanti, progetti avviati e un patrimonio amministrativo e politico che continuerà a parlare alla città anche nei prossimi anni.

Un augurio speciale va ai nostri consiglieri comunali eletti: Maria Sacchi, Simona Piazza, Pietro Regazzoni, Stefano Valsecchi, Elena Lo Monte e Fausto Crimella. A loro spetterà il compito di rappresentare in Consiglio comunale la forza del Partito Democratico e il patrimonio di valori, proposte e relazioni costruito in questi anni insieme a tutta la coalizione di centro-sinistra.

Da oggi si apre una fase nuova, dopo 16 anni a guida della città.

La affronteremo a testa alta, analizzando le mancanze, con spirito costruttivo ma senza timidezze. Saremo disponibili a sostenere ogni scelta utile alla città, ma saremo altrettanto netti nel contrastare arretramenti, improvvisazioni e promesse non mantenute. Lecco viene prima di tutto: per questo continueremo a esserci, con la stessa passione e con ancora più determinazione.