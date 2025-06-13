Abbattimento barriere architettoniche, 225mila euro per i comuni del lecchese

225.281 euro assegnati a 35 comuni per offrire un supporto concreto ai cittadini in condizioni di fragilità

Zamperini: “Questi fondi rappresentano un aiuto atteso da anni da tante famiglie per rendere più accessibili le proprie case”

LECCO – “Un passo concreto verso maggiore libertà e dignità per le persone con disabilità”.

Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, commenta lo stanziamento di oltre 5,6 milioni di euro approvato da Regione Lombardia per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Alla provincia di Lecco sono destinati 225.281 euro, che verranno ripartiti tra 35 Comuni per sostenere direttamente i cittadini in condizioni di fragilità.

“L’abbattimento delle barriere è una battaglia di civiltà – dichiara Zamperini – Questi fondi rappresentano un aiuto atteso da anni da tante famiglie per rendere più accessibili le proprie case. Fratelli d’Italia è dalla parte di chi ogni giorno convive con una disabilità e crede in una politica che mette le persone al centro. Ringrazio l’Assessore Regionale alla Casa, Paolo Franco per la grande attenzione dimostrata verso queste tematiche”.

“I fondi, provenienti in parte da trasferimenti statali e in parte dal bilancio regionale, saranno erogati dai Comuni ai cittadini sulla base delle segnalazioni raccolte. È un intervento che migliora davvero la qualità della vita – conclude Zamperini – garantendo il diritto alla mobilità e favorendo l’autonomia personale. Regione Lombardia e Fratelli d’Italia si confermano così in prima linea per costruire una società più inclusiva e solidale, dove nessuno resta solo”.

I 35 Comuni