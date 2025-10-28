Acque pubbliche. Dalla Regione oltre 10 milioni di euro di canoni alle Province

I fondi sosterranno la gestione, la tutela e la valorizzazione delle acque pubbliche

“Queste risorse rafforzano la capacità degli enti locali di intervenire sul territorio con strumenti concreti”

LECCO – Il trasferimento di 10.100.000 euro alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, derivanti dai canoni demaniali per l’uso delle acque pubbliche incassati dalla Regione nel 2023, è stato approvato dalla Giunta regionale.

Le risorse, che verranno trasferite entro il 30 novembre, sono destinate a sostenere le attività di gestione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche nei territori provinciali.

Il riparto dei fondi sarà effettuato secondo criteri oggettivi e territoriali, che considerano la superficie provinciale (17,5%), la popolazione residente (12,5%), il numero di pratiche relative a piccole derivazioni (40%) e i canoni attesi da tali derivazioni (30%).

Per la Provincia di Lecco, così come per le altre province lombarde, questo trasferimento costituisce un importante riconoscimento del ruolo degli enti locali nella gestione delle acque pubbliche e nella tutela del territorio.

Le Province potranno destinare fino al 50% della quota di canone loro assegnata a spese correnti, mentre la restante parte dovrà essere impiegata per finanziare misure e interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche.

La gestione operativa del riparto e dell’erogazione delle somme sarà affidata alla Struttura regionale Gestione invasi e usi delle acque pubbliche.

“Queste risorse – ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia – rafforzano la capacità degli enti locali di intervenire sul territorio con strumenti concreti, assicurando una gestione dell’acqua più efficiente, sostenibile e vicina ai cittadini. Consentiranno inoltre alle Province di realizzare interventi mirati e di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei propri territori”.

Il Sottosegretario Piazza ha infine ringraziato l’Assessore regionale Massimo Sertori per il suo impegno e la costante attenzione verso i territori, evidenziando come la sinergia istituzionale rappresenti la chiave per una gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche in Lombardia.