Aggiornato il Piano Lombardia, oltre 8 milioni di euro per la Provincia di Lecco

Interventi di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione del territorio

Piazza: “Questo pacchetto di interventi offre un sostegno concreto ai Comuni lecchesi”

LECCO – L’aggiornamento del “Piano Lombardia DG Enti Locali”, approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, sostituisce e integra la delibera del 1° agosto 2025, con l’obiettivo di promuovere nuovi interventi a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione dei territori.

Il provvedimento nasce da una ricognizione condotta dalla Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo della Risorsa Idrica sui cronoprogrammi di attuazione e sull’avanzamento delle istruttorie degli interventi già in corso.

Sulla base di questa analisi, la Regione ha deciso di integrare l’elenco degli interventi di competenza della Direzione, in attuazione della Legge Regionale n. 13/2025, e di aggiornare e ridefinire i termini per la presentazione delle istanze di saldo, adeguandoli ai tempi effettivi di realizzazione delle opere.

L’aggiornamento del Piano definisce in modo puntuale gli interventi di nuova individuazione e prevede una dotazione complessiva di 7.789.800 euro, finanziata con il Fondo “Interventi per la ripresa economica” (LR n. 9/2020) e con le risorse destinate alla LR n. 13/2025.

“L’aggiornamento del Piano permette di supportare i territori in modo preciso, tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti e delle nuove esigenze emerse – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia – Si tratta di uno strumento concreto per assicurare tempi certi, risorse mirate e risultati tangibili per le nostre comunità”.

La provincia di Lecco riceve un pacchetto di finanziamenti destinati a interventi di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione del territorio, per un importo complessivo di oltre 8 milioni di euro, comprendente sia progetti già conclusi sia interventi che proseguiranno nei prossimi anni, in linea con i cronoprogrammi aggiornati.

La ripartizione dei finanziamenti è la seguente:

Comune di Barzago – 29.595,18 euro: Manutenzione straordinaria delle strade

Comune di Castello di Brianza – 30 mila euro: Manutenzione straordinaria delle strade

Comune di Colle Brianza – 38.391,80 euro: Manutenzione straordinaria delle strade

Comune di Dolzago – 29.178,28 euro: Manutenzione straordinaria delle strade

Comune di Ello – 30 mila euro: Manutenzione straordinaria delle strade

Comune di Erve – 100 mila euro: Opere di valorizzazione degli itinerari escursionistici riqualificazione del ponte pedonale storico in via Roma

Comune di Esino Lario – 600 mila euro: Attuazione del protocollo di intesa di cui alla DGR 6634/2017 (post Wikimania)

Comune di La Valletta Brianza – 30 mila euro: Manutenzione straordinaria delle strade

Comune di Pasturo – 500 mila euro: Manutenzione straordinaria dell’immobile comunale

Comune di Santa Maria Hoe’ – 30 mila euro: Manutenzione straordinaria delle strade

Comune di Sirone – 29.646,19 euro: Manutenzione straordinaria delle strade

Comune di Sirtori – 100 mila euro: Manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio municipale per la realizzazione di un ambulatorio medico comunale sito in piazza on A. Brioschi

Comune di Valmadrera – 200 mila euro: Lotto I Rimessaggio polo pronto intervento emergenza Vigili del Fuoco”

Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – 3.120.000 euro: Recupero viabilità storica e valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche: lotto 1

Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – 3.300.000 euro: Secondo lotto della Transorobica

“Questo pacchetto di interventi – conclude Piazza – offre un sostegno concreto ai Comuni lecchesi, con ricadute positive sull’economia e sulla vita sociale della provincia, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle nostre comunità”.

Piazza esprime inoltre il proprio ringraziamento all’assessore regionale Massimo Sertori per il prezioso contributo alla realizzazione di questi interventi.