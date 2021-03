I consiglieri di minoranza all’attacco dopo l’episodio accaduto di fronte alla stazione

“Mancano risposte concrete”

LECCO – “Quanto avvenuto venerdì sera davanti alla stazione della nostra città è qualcosa di estremamente grave, purtroppo però prevedibile visto lo stato di abbandono da parte dell’amministrazione di questa area dove transitano tutti i giorni centinaia di lecchesi”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Lecco Merita di + Forza Italia in merito all’aggressione a colpi di bastone avvenuta in stazione e ripresa in un filmato (leggi qui).

“Da anni denunciamo la presenza di zone maggiormente a rischio della città, e la nostra stazione è una di quelle. Per questo siamo stati accusati di vedere un clima da far west nella nostra città: quello che mostrano le immagini girate due notti fa cosa sarebbe? Invece di pensare alla toponomastica del luogo, il sindaco dovrebbe preoccuparsi di intervenire per garantire la sicurezza dei tanti cittadini che tutti i giorni frequentano la stazione, costituendo da un lato un presidio fisso da parte della Polizia Locale a turno con le altre forze dell’ordine, dall’altro prevedendo la chiusura notturna come già discusso con Regione e prefettura. Dopo questi primi mesi non sono le domande a mancare, ma le risposte concrete”.

Emilio Minuzzo

Simone Brigatti

Gianni Caravia