Air Show e trasporti in tilt. M5S: “Campanello d’allarme per le Olimpiadi”

Trasporti in tilt nel Lecchese per l’Air Show di Varenna

Il Movimento 5 Stelle: “Campanello d’allarme per le Olimpiadi”

LECCO – “Nonostante la prevedibile massiccia affluenza di persone Trenord si è fatta trovare impreparata con corse insufficienti a trasportare le migliaia di spettatori intervenuti. Gravi problemi di traffico si sono verificati anche lungo le strade principali, la Statale 36 e la Provinciale 72.

Quello che è accaduto è un campanello d’allarme per le prossime Olimpiadi che deve essere colto – commenta Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle -. Domenica abbiamo avuto una prova generale sulla capacità delle infrastrutture ferroviarie del territorio ad assorbire flussi da grande evento. Purtroppo il sistema non ha retto e Trenord si è dimostrato l’anello debole di una catena che necessita ancora di serie riflessioni”.

Erba invita Regione Lombardia a studiare subito le possibili soluzioni e a incentivare forme di trasporto sostenibili e in grado di limitare le emissioni di smog.

“È necessario già da ora capire come operare per far sì che le Olimpiadi puntino principalmente una mobilità alternativa e ad essere a zero emissioni di Co2 – aggiunge Raffaele Erba – Il messaggio di Olimpiadi non impattanti sull’ambiente sarebbe un ottimo biglietto da visita internazionale per l’Italia”.