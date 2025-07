Al Circolo Figini di Lecco il confronto tra amministratori e operatori su cultura ed eventi

Terzo incontro del Think Tank dei Giovani Amministratori

Un’iniziativa rivolta agli amministratori locali under 35 di ogni orientamento politico

LECCO – Presso il Circolo Figini di Lecco si è tenuto il terzo incontro del Think Tank dei Giovani Amministratori della provincia di Lecco, un’iniziativa rivolta agli amministratori locali under 35 di ogni orientamento politico, con l’obiettivo di approfondire e condividere esperienze di gestione dei Comuni del territorio.

Il tema dell’incontro, svoltosi la scorsa settimana, è stato il ruolo della cultura e degli eventi nello sviluppo locale. Per arricchire il confronto e offrire nuovi spunti di riflessione, sono stati invitati anche alcuni rappresentanti di realtà culturali attive nel territorio, tra cui i festival BriUp e Baliba, la società di organizzazione eventi E507, la compagnia teatrale Teatro Invito e il gruppo di partecipazione civica Democraseeds.

All’incontro hanno partecipato oltre venti persone, tra cui rappresentanti dei Comuni di Casatenovo, Cassago, Imbersago, Lecco, Merate e Valmadrera. Dopo l’introduzione del consigliere lecchese Mattia Bernasconi, il confronto si è articolato attorno agli interventi delle realtà culturali presenti, che hanno condiviso esperienze e riflessioni, ponendo particolare attenzione alle criticità del settore.

“Tra le problematiche maggiormente segnalate figurano la carenza di risorse economiche, la mancanza di spazi adeguati, soprattutto al chiuso, e le difficoltà di dialogo con le amministrazioni locali. È emersa inoltre l’esigenza di migliorare il coordinamento e la sinergia tra le iniziative culturali sul territorio” spiegano i coordinatori dell’incontro.

A rappresentare il punto di vista delle amministrazioni pubbliche è stata la Vicesindaca di Lecco, Simona Piazza, che ha sottolineato l’importanza di definire con precisione gli obiettivi delle politiche culturali, affinché le istituzioni possano costruire, insieme agli operatori e ai soggetti privati, un’offerta culturale stimolante, coerente e condivisa.

“Durante il dibattito è emersa la necessità di evitare la frammentazione dell’offerta culturale, contenendo la proliferazione di eventi scollegati tra loro, e di favorire il lavoro in rete tra le realtà del territorio, per ottimizzare le risorse economiche e amministrative e garantire continuità alle iniziative nel corso dell’intero anno, non solo nei mesi primaverili ed estivi – proseguono i coordinatori – Al centro della discussione anche il ruolo della cultura e degli eventi non solo come strumenti di promozione territoriale, ma anche come leve di partecipazione e coesione sociale per le comunità locali“.

Il gruppo di giovani amministratori, fondato la scorsa primavera su iniziativa di Lorenzo Citterio (vicesindaco di Casatenovo), Eleonora Lavelli (consigliera di Imbersago) e Mattia Salvioni (sindaco di Merate) e formato da quasi 40 amministratori provenienti dalla provincia di Lecco, proseguirà le proprie attività con nuovi appuntamenti tematici previsti per il prossimo autunno.