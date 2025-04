Al consiglio nazionale di Forza Italia anche gli azzurri di Lecco

Presente il segretario provinciale Roberto Gagliardi

“Orgoglioso di essere stato presente ai lavori del consiglio nazionale”

LECCO – Sabato 5 aprile si è aperto a Roma il consiglio nazionale di Forza Italia alla presenza del segretario nazionale del partito Antonio Tajani e del capo del Ppe Manfred Weber. L’importante appuntamento è iniziato con l’affettuoso pensiero riservato dai suoi amici all’ex senatore Giacomo Caliendo recentemente scomparso che è stato ricordato da Renato Schifani e da uno sventolio di bandiere prima di avviare i lavori del consiglio nazionale che, è bene ricordarlo, promuove e coordina l’azione politica del movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal congresso nazionale.

Dopo un riferimento alla crescente instabilità geopolitica che caratterizza l’attuale situazione in Europa, Tajani ha voluto ricordare con orgoglio l’appartenenza di Forza Italia al Partito popolare europeo sottolineando come i valori che stanno alla base dell’Unione europea sono gli stessi sui quali si fonda l’Alleanza Atlantica. Al consiglio nazionale ha confermato che, sono proprio le parole di Antonio Tajani: “Siamo europeisti e atlantisti e operiamo in difesa del modello di società nel quale ci riconosciamo e anche per questo voglio rassicurare le nostre imprese che devono essere certe del nostro sostegno anche se non manca la preoccupazione per i dazi imposti dall’America che a mio modo di vedere non dovrebbero superare il 10% ma bisogna agire con intelligenza: gli imprenditori, dunque, non scappino dall’Italia. Dalla sua posizione centrale nel Ppe, Forza Italia continuerà infatti ad operare con la determinazione politica che ci ha lasciato in dote il nostro presidente Silvio Berlusconi, forti dei principi europeisti, atlantisti, liberali, cristiani, riformisti e garantisti che ci aiuteranno a centrare l’obiettivo del 20% dei consensi degli italiani alle prossime elezioni politiche”.

Manfred Weber da par suo ha voluto rimarcare il ruolo e l’importate peso politico di Forza Italia nel contesto europeo e ha testimoniato con la sua presenza quale sia la considerazione di cui gode il suo segretario nazionale: “Quando Antonio Tajani parla è ascoltato da un’Europa dove si lavora per affrontare e risolvere i problemi e pertanto i cittadini possono fidarsi di Forza Italia e del Ppe”.

Importante anche il riferimento ai temi che saranno sviluppati al “EPP CONGRESS che si terrà in Spagna il 29 e 30 aprile prossimi, contenuti ne “Il patto per la competitività dell’Europa del PPE: un nuovo impulso per l’occupazione e la crescita” che sarà presentato da Antonio Tajani nella sua veste di vicepresidente del PPE. In modo particolare sarà fra l’altro ricordato come “La crescente instabilità politica e l’agguerrita concorrenza di altre regioni hanno messo l’industria europea sotto una pressione senza precedenti, con un impatto diretto sul mercato del lavoro e implicazioni di vasta portata per le nostre economie e le nostre strutture sociali”. Questo, sottolineando però come il mercato unico sia stato uno dei maggiori successi dell’Unione Europea che ha consentito di salvaguardare le priorità nazionali, mantenendo relazioni aperte e solide con partner strategici che condividono gli stessi nostri principi.

Palpabile la soddisfazione del segretario provinciale di Forza Italia la cui presenza, insieme al Delegato Gabriele Mandelli, ha rappresentato Forza Italia Lecco nella capitale, forte dei positivi riscontri che negli ultimi anni ha saputo incassare risalendo la china di un partito ai minimi storici recuperando consensi fra gli elettori lecchesi oltre ad aver consolidato la considerazione degli alleati di centrodestra con quali si governa in Regione Lombardia e in molte amministrazioni comunali e provinciali. “Sono davvero orgoglioso di essere stato presente ai lavori del consiglio nazionale di Forza Italia – dice Gagliardi – in rappresentanza della nostra provincia di Lecco partecipando attivamente a questo momento di costruttivo confronto così rilevante per la vita del nostro partito che si appresta anche in Europa ad affrontare sfide strategiche con implicazioni significative sia per quanto riguarda le ricadute sul mondo del lavoro che nelle relazioni politiche e commerciali a livello globale”.

“Tornando a Lecco, per quanto riguarda l’impegno mio personale e degli altri dirigenti del partito a casa nostra assicuro a tutti gli iscritti Lecchesi, i militanti e i simpatizzanti che si sta lavorando seriamente per essere pronti anche ad affrontare con decisione l’appuntamento elettorale del 2026 che vedrà il rinnovo del consiglio nel comune più popoloso del nostro territorio. Mi auguro pertanto che la coalizione di centro destra sia coesa e che si evitino inutili polemiche e personalismi che potrebbero nuovamente creare problemi alla squadra durante la prossima campagna elettorale, che ha l’obiettivo dichiarato di riconquistare la guida di Lecco capoluogo di provincia dopo tre lustri di malgoverno della inconcludente sinistra locale, Forza Italia c’è e farà la sua parte da protagonista”.