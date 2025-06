Al via oggi la campagna di ascolto promossa dalla Lega nei rioni di Lecco

E’ iniziata da Viale Turati l’iniziativa leghista: “Ascoltare direttamente chi vive i rioni ogni giorno è fondamentale per costruire proposte credibili”

Stasera in Valsassina la prima festa della Lega con ospite il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

LECCO – È iniziata da Viale Turati la campagna di ascolto promossa dalla Lega nei rioni di Lecco. Nella mattinata di sabato, i militanti del partito si sono ritrovati in Piazza Cappuccini con un gazebo informativo, dando il via a una serie di incontri pensati per raccogliere segnalazioni, proposte e critiche da parte dei residenti. L’iniziativa si è concentrata, in questo primo appuntamento, sui temi della sicurezza e della viabilità, indicati dal partito come priorità emerse dai dialoghi con la cittadinanza.

“Vogliamo una Lecco più sicura, con strade e quartieri più vivibili, dove i problemi di traffico, illuminazione e degrado vengano affrontati con serietà e concretezza”, spiegano i leghisti. Il tono è quello di chi rivendica un ruolo di ascolto attivo, anche se i contenuti raccolti non sono stati resi noti nel dettaglio.

Più che un comizio o un evento elettorale, l’appuntamento ha avuto l’aspetto di un presidio civico, con i cittadini che si sono fermati per lasciare una segnalazione o anche solo per uno scambio di battute.

“Ascoltare direttamente chi vive i rioni ogni giorno è fondamentale per costruire proposte credibili e vicine ai bisogni reali”, fanno sapere dalla Lega. Un messaggio rivolto non solo agli elettori, ma anche, implicitamente, all’amministrazione comunale, chiamata in causa rispetto alla gestione di temi come traffico e degrado urbano.

Quello di oggi è stato presentato come il primo di una serie di appuntamenti che toccheranno tutti i rioni della città. Il calendario completo non è ancora stato reso noto, ma la promessa è quella di una presenza costante sul territorio, nei quartieri, tra la gente.

Intanto, questa sera, la Lega sposterà il proprio baricentro in Valsassina, dove in località Fornace a Barzio si terrà la Prima Festa della Lega. All’evento parteciperà anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite d’onore della serata. Un momento conviviale, ma anche un segnale della macchina organizzativa del partito, già in movimento in vista dei prossimi appuntamenti politici.