Alessandra Hofmann riconfermata Presidente della Provincia di Lecco

Con 530 voti (46.174 voti ponderati) Hofmann ha superato Vergani (382 voti – 44.473 voti ponderati)

“Credo sia il riconoscimento per tutto il lavoro svolto nei 4 anni passati”

LECCO – Alessandra Hofmann è stata riconfermata Presidente della Provincia di Lecco. Le votazioni si sono svolte ieri, sabato, e lo scrutinio questa mattina in Sala Ticozzi. La sfida con Fabio Vergani è stata serrata: ma al termine di una competizione equilibrata a vincere è stata la candidata sostenuta dall’area di centro-destra.

Per il Presidente hanno votato 921 elettori, pari all’89,50% degli aventi diritto al voto (1.029), con 912 voti validi (90.647 voti ponderati), 5 schede bianche, 4 schede nulle. Alessandra Hofmann ha ottenuto 530 voti (46.174 voti ponderati), Fabio Vergani 382 voti (44.473 voti ponderati).

Alessandra Hofmann ha espresso grande soddisfazione per la riconferma: “Sono molto felice di poter avere un altro mandato, altri 4 anni al servizio della Provincia di Lecco. Ringrazio tutti i miei amministratori che mi hanno aiutata e sostenuta. Credo sia il riconoscimento per tutto il lavoro svolto nei 4 anni passati, lavoro che ha dato delle risposte sulla nostra Provincia di Lecco e su tutto il territorio. Sono molto felice di questa vittoria anche per tutta la mia squadra.”

Fabio Vergani, pur riconoscendo la sconfitta, ha sottolineato il buon lavoro svolto e la vicinanza dei suoi sostenitori: “Ci siamo spesi convintamente per un risultato diverso, ma prendiamo atto che la maggioranza del corpo elettorale si è orientata per la riconferma di Alessandra Hofmann come Presidente, alla quale rinnovo la stima, unitamente ai migliori complimenti e auguri di buon lavoro e alla mia disponibilità a collaborare in qualità di Sindaco, come ho sempre fatto. Sono comunque soddisfatto per l’esperienza fatta e per l’opportunità che mi è stata data di poter spendere in modo costruttivo il civismo per come l’ho personalmente vissuto in questi ultimi vent’anni da Amministratore del Comune di Imbersago. In questo voto ha prevalso un’impostazione che la nostra proposta puntava a superare, anche se l’ampio consenso rispetto alla mia candidatura dimostra che c’è comunque l’esigenza di aprire una pagina nuova. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i Sindaci e Consiglieri comunali che mi hanno sostenuto: partendo dal capoluogo, fino al Comune più piccolo. Grazie a ciascuno di voi per l’impegno e la fiducia! Un pensiero e un augurio infine all’intero territorio della Provincia di Lecco, ai suoi cittadini e in particolare ai Consiglieri provinciali: le elezioni passano, i valori che ci uniscono rimangono…”.