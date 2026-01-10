Alleanza Verdi Sinistra Lecco presenta “La città per le persone”

Da gennaio a marzo in programma tre incontri pubblici

Riflettere su relazioni, ambiente ed educazione nella vita della città

LECCO – Alleanza Verdi Sinistra Lecco promuove il ciclo di incontri “La città per le persone”, un percorso di riflessione aperto alla cittadinanza che mette al centro il valore delle relazioni, della cura e dell’accessibilità nella vita urbana contemporanea. In un tempo segnato da solitudini, crisi ambientali e nuove fragilità sociali, la città può e deve tornare a essere uno spazio di incontro, crescita e partecipazione.

I tre appuntamenti proposti affrontano il tema da prospettive diverse ma complementari, intrecciando esperienze, pensiero critico e testimonianze.

VICINA – per non essere soli

16 gennaio, ore 21.00

La Casa sul Pozzo, (Lecco, corso Bergamo 69)

Gaia e Michele – “La tenda in salotto”

Un dialogo ironico e profondo sul mondo dei social media e sul loro impatto nella vita di una città: strumenti che possono unire ma anche isolare, creando nuove forme di prossimità e distanza.

SORPRENDENTE – ogni giorno

27 febbraio, ore 18.00

Circolo Libero Pensiero (Lecco, via Calloni 14)

Giovanni Mori, Divulgatore scientifico, attivista per il clima, ex portavoce Fridays for Future Italia. Uno spettacolo – conferenza semi – serio dedicato su come abbiamo inventato le città e su come trasformarle per renderle più umane e vivibili.

ACCESSIBILE – a chi ha meno

24 marzo, ore 21.00

La Casa sul Pozzo (Lecco, corso Bergamo 69)

Ivo Lizzola, professore di Pedagogia della marginalità e del conflitto – Università di Bergamo

Una riflessione sul ruolo educativo della città e sul suo impatto nello sviluppo emotivo delle persone, in particolare di chi vive situazioni di fragilità ed esclusione.

Il ciclo “La città per le persone” nasce dal desiderio di AVS Lecco di promuovere spazi di confronto e partecipazione, per immaginare insieme una città più giusta, accogliente e attenta ai bisogni di tutte e tutti.