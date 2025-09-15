Alpini. Dalla regione 250mila euro per le sezioni lombarde

Approvati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per il 2025

Zamperini (FdI): “Questa iniziativa valorizza l’impegno capillare degli Alpini sul territorio”

MILANO – Il Consigliere regionale Giacomo Zamperini (FdI) interviene sull’approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione per l’anno 2025 dei contributi alle Sezioni A.N.A. della Lombardia, stanziati con la legge regionale n. 13/2025, per un totale di 250.000 euro.

“Questa iniziativa valorizza l’impegno capillare degli Alpini sul territorio – spiega Zamperini – sostenendo attività di protezione civile, tutela ambientale e percorsi formativi rivolti soprattutto ai giovani, promuovendo cultura civica, solidarietà e senso del dovere. Un ringraziamento speciale va all’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, per il costante supporto e l’impegno nel garantire la realizzazione concreta di questa misura a favore delle Sezioni lombarde dell’A.N.A.”

Le risorse stanziate sosterranno l’acquisto di attrezzature e dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19/2020, rafforzando il volontariato e i campi scuola organizzati dalle Sezioni territoriali.

Ripartizione dei fondi per Sezione:

50% dei fondi (125.000 €) suddivisi in parti uguali tra le 14 Sezioni;

20% (50.000 €) distribuiti sulla base degli iscritti alla protezione civile al 31 dicembre 2024;

30% (75.000 €) assegnati in base ai campi scuola realizzati nel 2025: 10.000 € per ciascuna Sezione che ha organizzato campi scuola nazionali e il residuo proporzionale ai campi locali (minimo 3 giorni e 2 notti, massimo 4 campi per Sezione).

“Con questo intervento – conclude Zamperini – Regione Lombardia riconosce concretamente il valore storico, sociale e civile degli Alpini, rafforzando il sistema di protezione civile e il legame con le comunità locali. Il nostro impegno è sostenere chi dedica tempo e passione al bene comune, soprattutto formando i giovani e valorizzando il volontariato”.