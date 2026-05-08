AlpTransit, via libera del Consiglio regionale alla mozione della Lega: avanti con l’elettrificazione della Como-Lecco

La mozione approvata in Regione punta al completamento della trasversale ferroviaria alpina e al potenziamento dei collegamenti verso i valichi svizzeri

Previsto entro la fine del 2026 l’avvio dei lavori sulla tratta Como Albate–Molteno, mentre prosegue la progettazione esecutiva della linea Molteno–Lecco

LECCO – Via libera del Consiglio regionale della Lombardia alla mozione n. 489 presentata dal gruppo Lega sul completamento della trasversale ferroviaria alpina AlpTransit e sul potenziamento delle linee di accesso alle gallerie di base del Lötschberg, del Gottardo e del Ceneri.

Il documento impegna Presidente e Giunta regionale ad attivarsi nelle sedi istituzionali nazionali e internazionali per sostenere lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, considerata strategica per i collegamenti tra Lombardia e corridoi europei.

La mozione ha ottenuto parere favorevole da parte dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, che ne ha confermato la coerenza con la programmazione regionale e con le strategie condivise tra Italia e Svizzera nell’ambito del Memorandum of Understanding Italia–Svizzera 2035.

Tra gli interventi indicati assume particolare rilievo l’elettrificazione della linea Como Albate-Lecco, a partire dalla tratta Como Albate–Molteno, per la quale è previsto l’avvio dei lavori entro la fine del 2026.

“La risposta dell’assessorato rafforza il lavoro portato avanti in questi anni e conferma che siamo sulla strada giusta. Per il territorio lecchese oggi arrivano risultati concreti, attesi da tempo”, ha dichiarato il sottosegretario regionale Mauro Piazza.

Piazza ha sottolineato come l’elettrificazione della tratta Albate–Molteno rappresenti “un grande risultato” raggiunto grazie al sostegno di Regione Lombardia e all’impegno del ministro Matteo Salvini, definendolo “un passaggio fondamentale per migliorare concretamente i collegamenti ferroviari del Lecchese e integrare il territorio nei flussi europei”.

Parallelamente è in corso la progettazione esecutiva della tratta Molteno–Lecco, considerata il passaggio necessario per completare l’intervento sull’intera linea ferroviaria.

“Ora l’impegno deve essere chiaro: reperire le risorse necessarie per realizzare anche la tratta Molteno–Lecco e completare un’opera strategica per tutto il territorio”, ha aggiunto Piazza.

Nel quadro degli interventi rientrano inoltre il potenziamento delle linee di accesso ai valichi alpini lungo il corridoio europeo TEN-T Mare del Nord–Reno–Mediterraneo e le opere per migliorare l’accessibilità ai principali nodi infrastrutturali lombardi.

Secondo il sottosegretario regionale, il completamento del sistema AlpTransit permetterebbe di ridurre il traffico su gomma, migliorare la sostenibilità ambientale e rafforzare le opportunità di sviluppo per il Lecchese e per l’intera Lombardia.