AmbientalMente: 24 ore e 100 km a piedi per riscoprire le vie pedonali della città

Iniziativa di AmbientalMente Lecco dalle 17 del 18 aprile alle 17 del 19 aprile con due anelli pedonali in città

Conclusione con flash mob in piazza Cermenati dedicato alle “vie del cuore”

LECCO – Una camminata di 24 ore per riscoprire la rete di vie pedonali della città. È l’iniziativa “Lecco h24 no stop”, promossa dalla lista civica AmbientalMente Lecco con l’obiettivo di riportare l’attenzione sul patrimonio di percorsi pedonali presenti nei quartieri.

L’evento si svolgerà dalle 17.00 di sabato 18 aprile alle 17.00 di domenica 19 aprile e prevede un percorso complessivo di 100 chilometri, suddiviso in due grandi anelli che attraversano la città. Il tracciato nasce dal lavoro di mappatura svolto nei mesi scorsi da alcuni volontari del gruppo, che hanno individuato e catalogato le vie pedonali lecchesi.

Secondo i promotori, questa rete rappresenta ancora oggi un elemento significativo per la mobilità di corto raggio, nonostante nel tempo sia stata in parte trascurata a causa della diffusione del traffico veicolare. L’iniziativa punta quindi a valorizzare modalità di spostamento alternative all’auto e a promuovere una riflessione più ampia sulle politiche della mobilità urbana.

I cittadini sono invitati a partecipare scegliendo liberamente un tratto del percorso, anche quello meno conosciuto, per contribuire alla scoperta delle vie pedonali presenti nei diversi quartieri. La camminata potrà essere seguita attraverso il canale WhatsApp “Lecco 24h no stop”, che permetterà di unirsi al gruppo nei vari segmenti del tracciato.

La partecipazione è aperta anche a chi vorrà attendere il passaggio dei camminatori lungo il percorso, segnalando con un cartello la propria “via del cuore”, ovvero una strada pedonale particolarmente significativa.

La conclusione è prevista con un flash mob in piazza Cermenati, durante il quale saranno raccolte e valorizzate le segnalazioni dei partecipanti, con l’obiettivo di dare visibilità al patrimonio pedonale cittadino.

L’iniziativa intende sottolineare il valore dello spostamento a piedi non solo come alternativa sostenibile, ma anche come occasione per vivere e osservare la città, favorendo socialità e qualità degli spazi urbani.