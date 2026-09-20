Ambientalmente denuncia la “miopia politica” sulle energie rinnovabili

Il gruppo politico interviene con una nota critica sulle politiche energetiche nazionali

“Due miliardi di euro spesi in sconti sulle accise anziché investire nel futuro”

LECCO – Il gruppo politico Ambientalmente Lecco interviene per denunciare l’immobilismo istituzionale sulle politiche energetiche, evidenziando come esistano dati straordinari che vengono sistematicamente ignorati nel dibattito pubblico nazionale. Riportiamo di seguito il comunicato integrale:

“Energia: solo cattive notizie sull’impennata dei costi energetici legati alle guerre. Eppure le buone notizie ci sono, perché nessuno le racconta? Ci sono evidenze positive che non riescono a filtrare nei canali d’informazione e una transizione ecologica avviata a livello globale ma frenata nel nostro Paese dalla mancata gestione delle risorse necessarie”.

“Ecco una buona notizia che non riesce a passare. Dopo aver superato la soglia dei 100 GW nel 2012 di energia prodotta con il fotovoltaico, ci sono voluti 10 anni per installare il primo TW di energia solare a scala mondiale. Poi, in meno di tre anni, dal 2022 al 2025, siamo arrivati a 2 TW. Nemmeno due anni dopo, eccoci al terzo: nel 2026 la capacità globale dell’energia solare ha superato i 3 TW (3.000 GW!). La velocità con cui si sta diffondendo l’energia solare non ha precedenti nella storia ed è uno dei cambiamenti epocali del ventunesimo secolo”.

“Eppure in Italia – spiega il gruppo politico – coloro che decidono di installare il fotovoltaico devono aspettare mesi prima di completare le procedure di attivazione e chi entra in una comunità energetica è costretto ad attendere mesi prima che il GSE sblocchi la cabina a cui è allacciato: una situazione paradossale che grida vendetta e che impatta anche sulla CERS di Lecco”.

Ambientalmente punta il dito contro la narrazione della politica centrale: “Una seconda buona notizia che non riesce a filtrare nelle notizie della TV pubblica riguarda l’intera Unione Europea, dove la produzione di energia solare ha raggiunto livelli record a giugno e a luglio, fornendo per la prima volta in assoluto un quarto dell’elettricità del continente (25%) e diventando, per la prima volta in un intero mese, la principale fonte di elettricità, davanti a nucleare (21%), gas (15%), eolico (14%), idroelettrico (12%) e carbone (8%). E noi sentiamo la presidente del consiglio vantarsi del coraggio di riaprire il nucleare e di favorire l’aumento della produzione nazionale di gas e petrolio, senza spendere una parola sullo sblocco dei fondi dell’Europa per le rinnovabili”.

“Il 17 luglio la Commissione europea ha presentato l’Electrification Action Plan. Un piano d’azione per l’elettrificazione dell’UE che comprende un obiettivo giuridicamente vincolante di elettrificazione del 46% entro il 2040, un passo forse timido ma importante, mentre in Italia si parla di quanto siamo bravi a tenere alte le scorte di gas anziché a ridurre il fabbisogno”.

In chiusura, Ambientalmente affonda il colpo sulla gestione economica dell’esecutivo: “Con il quindicesimo provvedimento, da fine febbraio a oggi, il Governo rinnova uno sconto generalizzato dell’accisa sui carburanti. Sono 2 miliardi di euro di mancate entrate che potevano essere utilizzate per iniziative che avrebbero ridotto la nostra dipendenza dalle fonti fossili. Perché ragionare sempre in emergenza e mai in vista del futuro? Non solo chi è sensibile al tema, ma l’intera società civile dovrebbe sollevarsi contro questo atteggiamento pregiudiziale e miope, perché l’energia è per tutti noi un tema domestico ed economico che richiede di smascherare questa assurda ipocrisia”.