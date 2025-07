Ambiente, da Regione Lombardia altri 12 milioni per il “Bando Biomasse”

Proroga dei termini e incremento degli incentivi per la sostituzione degli impianti termici obsoleti

Assessore Maione: “Questa scelta permetterà a un numero maggiore di cittadini di accedere agli incentivi”

LECCO – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, ha approvato una delibera che incrementa di 12 milioni di euro lo stanziamento destinato al “bando biomasse”.

L’iniziativa promuove la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con soluzioni a biomassa a basse emissioni, favorendo così un risparmio energetico più sostenibile e un minore impatto ambientale.

“Investire nella sostituzione degli impianti di riscaldamento più obsoleti – sottolinea Maione – significa intervenire concretamente per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. L’incremento delle risorse, reso necessario dall’elevata adesione, conferma l’impegno tangibile della Regione nella transizione ecologica. Nell’edizione in corso sono già pervenute 6.837 domande per un totale di contributi richiesti pari a 19.640.000 euro, con un importo medio di circa 2.700 euro a domanda”.

Il nuovo stanziamento di risorse del “bando biomasse”, rivolto a cittadini, condomìni e PMI, riguarda esclusivamente le domande presentate da persone fisiche che intendono sostituire il proprio impianto di riscaldamento obsoleto con sistemi a biomassa a basse emissioni.

Un’ulteriore novità della delibera riguarda il proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo, estesa a tutti i beneficiari del bando: la nuova scadenza è fissata al 15 dicembre.

Con lo stanziamento di 12 milioni di euro sarà possibile finanziare lo scorrimento della graduatoria e riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando.

“Questa scelta – conclude Maione – permetterà a un numero maggiore di cittadini di accedere agli incentivi e di contribuire attivamente alla sostenibilità del territorio. Si tratta di una misura concreta e apprezzata, che testimonia il costante impegno della Regione a favore delle nostre comunità”.