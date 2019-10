Anche i lecchesi a Roma per la manifestazione del Centrodestra

Folto gruppo di lecchesi in piazza San Giovanni

Matteo Salvini: “Voi e noi cambieremo la storia di questa paese”

LECCO – Anche una folta delegazione di lecchesi alla grande manifestazione di piazza San Giovanni a Roma. Se in piazza hanno dominato i simboli della Lega, non sono mancati anche quelli di Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia, Silvio, ma di tutti voi. Qui c’è l’Italia vera” ha detto il leader del centrodestra Matteo Salvini prima di rivolgere un pensiero ai due poliziotti uccisi a Trieste, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

“Orgoglio italiano. Una patria da amare e difendere”, questo lo slogan che dominava sullo sfondo del palco. Prima dell’ingresso del leader della Lega (sulle note della Turandot) hanno preso la parola anche Silvio Berlusconi (Forza Italia) e Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia).

L’intervento è cominciato con le parole de “La rabbia e l’orgoglio” della scrittrice e giornalista Oriana Fallaci. “Mi dicono che siamo 200 mila e allora 200 mila volte grazie a tutti voi. Voi e noi cambieremo la storia di questa paese – ha detto Matteo Salvini -. Questa piazza mi dice che al governo torneremo presto dalla porta principale, senza trucchi e senza inganni”.

“Autonomia fa rima con sovranità. Voglio vivere in un paese libero. Italia agli italiani – ha continuato Salvini -. Adesso tutti si sono accorti che questa Europa non funziona e vogliono cambiare le regole e questo è grazie a voi”.

Tra i lecchesi presenti, solo per citare alcuni nomi, Paolo Arrigoni, Senatore ed ex sindaco di Calolzio; Stefano Parolari, commissario provinciale della Lega; Flavio Nogara, ex coordinatore provinciale della Lega e Giacomo Zamperini, dirigente regionale di Fratelli d’Italia.