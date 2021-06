Passa in consiglio comunale la mozione presentata da Fratelli d’Italia

Anche il centro sinistra aderisce, si smarca invece la sinistra

LECCO- “Presto Lecco concederà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Lo avevamo chiesto ufficialmente in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, accogliendo la richiesta che l’Associazione ‘Medaglie d’Oro al Valore Militare’ ha da tempo rivolto all’ANCI, e quindi a tutti i Comuni italiani”.

Così Giacomo Zamperini (FDI) plaude all’approvazione in Consiglio Comunale della proposta presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia. Anche il centrosinistra ha votato a favore del provvedimento, accogliendo le indicazioni dell’Anci.

“Questa iniziativa vuole ricordare il tributo di sangue che tanti ragazzi hanno offerto alla propria città durante la Prima Guerra Mondiale – ha sottolineato Zamperini – L’idea è stata lanciata circa un anno e mezzo fa perché il Milite Ignoto rappresenta 650mila caduti durante la Grande Guerra, martiri che per il loro eroismo non debbono e non possono essere dimenticati. Anche Lecco ha visto numerosi dei suoi giovani sacrificarsi per la difesa della Patria e per questo è giusto e doveroso che questa cittadinanza sia riconosciuta, in loro ricordo ed in loro onore”.

Solo Con La Sinistra Cambia Lecco ha deciso di non sostenere il provvedimento, “una scelta – quella di conferire la cittadinanza al Milite Ignoto – colma di retorica e fuori dal tempo” ha sottolineato Alberto Anghileri.