Anche l’ex forzista Anna Scola entra ufficialmente in Fratelli d’Italia

LECCO – Fratelli d’Italia continua a crescere e a radicarsi nei territori della provincia di Lecco, con un ingresso significativo che rafforza la squadra e la presenza istituzionale del partito. Entra ufficialmente in Fratelli d’Italia Anna Scola, storica figura di Forza Italia e già responsabile provinciale di Azzurro Donna, punto di riferimento in Valle San Martino, a cui verrà affidata la guida del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche contro ogni forma di discriminazione.

“Questo ingresso testimonia la credibilità del progetto politico di Fratelli d’Italia e consolida il ruolo centrale del partito nella provincia di Lecco – ha detto il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Lecco, Alessandro Negri -. L’ingresso di Anna Scola rappresenta un passaggio importante per il nostro partito. Anna, storica figura di Forza Italia e già responsabile provinciale di Azzurro Donna, ha scelto di condividere il percorso di Fratelli d’Italia, rafforzando la nostra presenza in Valle San Martino e assumendo la responsabilità del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche contro ogni forma di discriminazione. Siamo convinti che il suo contributo sarà fondamentale per costruire una società più giusta e inclusiva, valorizzando l’impegno per la parità di genere e la lotta contro ogni forma di discriminazione”.

“Siamo lieti di accogliere Anna Scola in Fratelli d’Italia: la sua esperienza sarà un valore aggiunto per il partito. A lei sarà affidato il Dipartimento Pari Opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione, certi del suo impegno e della sua competenza. La sua determinazione e il costante lavoro sul territorio rappresentano un esempio di militanza concreta e radicata” ha detto Luca Liberi, responsabile Enti Locali FdI – Provincia di Lecco.

“Ringrazio il Presidente Alessandro Negri, Beppe Mambretti e tutta la squadra di Fratelli d’Italia per l’accoglienza ricevuta – ha detto Anna Scola -. Il mio ingresso è solo successivo di poche ore a quello dei consiglieri di Lecco Minuzzo e Brigatti. Dopo aver ascoltato il discorso di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, ho capito che Fratelli d’Italia stava veramente aprendo al mondo moderato, e gli ingressi di questi giorni ne sono la dimostrazione. Non avrei mai pensato mi fosse data l’opportunità di rappresentare un Dipartimento che tocca temi a me tanto cari e che mi sento cucito addosso. Non vedo l’ora di poter tornare a fare quello che mi piace: fare politica in mezzo alla gente”.