Antenna di Villa Vergano, M5S: “Mancato dialogo con i residenti fatto grave”

Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro l’amministrazione: “Non supporta la partecipazione”

Venerdì sera il gruppo si è riunito per parlare dell’antenna in costruzione nella frazione di Vergano e di altri “temi sensibili”. Interpellanza sulla mancata convocazione della commissione ambiente

GALBIATE – “La vicenda dell’antenna telefonica di Villa Vergano è solo la punta dell’iceberg di un problema più generale e ampio che riguarda l’attuale amministrazione, che non supporta la partecipazione”. La ‘denuncia’ arriva dal Movimento 5 Stelle di Galbiate che proprio ieri sera, venerdì, si è riunito per parlare di alcuni temi definiti ‘trascurati’.

L’attenzione del partito di opposizione è focalizzata in particolare modo sulla vendita di Villa Serena, sulla chiusura della scuola di Villa Vergano e, da ultimo, sull’installazione dell’antenna telefonica Wind/Tre nella frazione di Vergano, caso sul quale, nei giorni scorsi, i residenti sono ‘insorti’ accusando il Comune di non avere provveduto ad informarli dei lavori in programma.

“Il mancato dialogo con i residenti di Villa Vergano è un fatto grave che evidenzia una scarsa volontà di condivisione da parte dell’amministrazione, non solo con l’opposizione, con la quale il dialogo è praticamente assente, ma anche con i cittadini stessi” ha commentato il consigliere Mauro Meroni. “Ancora una volta rileviamo una mancata volontà di confrontarsi e interagire, situazione che abbiamo già denunciato più volte. Solo in sede amministrativa basti dire che le commissioni consiliari sono convocate sporadicamente, ad 8 mesi dall’elezione del sindaco Montanelli, ad esempio, non abbiamo ancora visto riunita una commissione ambiente e, di temi di cui discutere, ce ne sarebbero eccome – ha sottolineato Meroni – quali la questione della ricaduta di fumi sul Monte Barro, l’amianto, il regolamento dell’area Ecofeste“.

Sul tema il gruppo M5S ha già presentato un’apposita interpellanza (qui il testo integrale) che verrà discussa durante il primo consiglio comunale utile.

Sul tema antenna telefonica, i pentastellati hanno annunciato di voler andare a fondo della vicenda: “All’inizio della settimana ci recheremo nell’ufficio tecnico per reperire tutta la documentazione relativa a questa installazione – ha fatto sapere Meroni – la studieremo a fondo e trarremo le nostre conclusioni. Con ciò non intendiamo accusare l’amministrazione di avere fatto le cose male, probabilmente tutte le carte sono in regola, ma intendiamo ribadire la nostra contrarietà al silenzio con il quale si è attuato il progetto, il cui impatto ambientale ed estetico sulla frazione di Vergano è evidente a tutti”.

Intanto, il prossimo 21 febbraio il Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico per parlare di alcuni temi relativi proprio alla comunità di Villa Vergano: “Chiediamo ai cittadini una partecipazione attiva” l’appello di Meroni “vi aspettiamo in Sala Civica il 21 febbraio alle ore 21”.