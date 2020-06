Antenne e 5G, Sinistra Lavoro Lecco scrive al sindaco di Galbiate

Il Coordinamento Provinciale ha proposto al sindaco una bozza di ordine del giorno da discutere nel prossimo Consiglio Comunale

“Chiedere al Governo di bloccare le sperimentazioni per la promozione del 5G”

GALBIATE – Chiedere al Governo di bloccare le sperimentazioni per la promozione del 5G in Italia in attesa che gli orientamenti scientifici facciano chiarezza sul potenziale nuovo inquinante. Questa la proposta da inserire nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale fatta dal coordinamento provinciale di Sinistra Lavoro Lecco al sindaco Montanelli.

“Abbiamo appreso con piacere che l’amministrazione comunale, lo scorso 9 giugno, ha sospeso gli atti inerenti la richiesta di installazione di un’antenna 5G in località Villa Vergano. Questo però, rispetto alla volontà espressa sia dai cittadini che da noi, necessita di un ulteriore passo in avanti da parte dell’Amministrazione Comunale per salvaguardare ambiente e salute rispetto alle inopportune apertura avanzate nel cosiddetto ‘Piano Colao’ che se non riviste andranno ad incidere negativamente sul principio di precauzione a cui ci si richiama. Ci permettiamo quindi di inoltrare al sindaco una bozza di ordine del giorno da proporre a tutto il Consiglio Comunale”.

Nella bozza si propone al Consiglio di chiedere al Governo di bloccare le sperimentazioni per la promozione del 5G in Italia e di non mortificare il ruolo delle amministrazioni comunali che rappresentano i cittadini e il territorio, rispetto al dovere di intervento e valutazione circa l’installazione di questi impianti. “L’Ufficio di Segreteria Comunale – concludono da Sinistra Lavoro Lecco – dovrà impegnarsi direttamente per la trasmissione delll’atto al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai rispettivi Ministri della Salute e dell’Ambiente e i capigruppo di Camera e Senato”.

QUI la bozza completa dell’ordine del giorno.