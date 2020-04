Anticipazione sociale: chi è in cassa integrazione può ritirare subito 1.400 euro

Sul sito di Regione Lombardia la circolare Abi

E’ già possibile ritirare i soldi per chi è in cassa integrazione

MILANO – Sono circa 66.000 le domande per la cassa integrazione pervenute a Regione Lombardia per un totale di circa 198.000 lavoratori. L’assessore al lavoro e istruzione di Regione Lombardia Melania Rizzoli ha fatto sapere che è già possibile andare in banca e ritirare i 1.400 euro forfettari.

“I lavoratori in difficoltà hanno bisogno subito di liquidità e, grazie all’accordo che abbiamo favorito con le banche, possono già andare a ritirare i soldi. Circa il 94% delle banche ha aderito alla convenzione dell’anticipazione sociale per cui anche Regione Lombardia ha messo a disposizione a garanzia delle banche un fondo di 5,5 milioni di euro per agevolare la procedura perché non è possibile posticipare ulteriormente – ha detto -. L’importante è recarsi in banca portando la certificazione di cassa integrazione e la circolare Abi che è scaricabile dal sito della Regione. Come ultima cosa invito a segnalare i casi che non vanno a buon fine perché non ci devono essere”.