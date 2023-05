Appalti ‘verdi’, Ambientalmente: “Risultato importante a Lecco”

Il municipio conferma l’implementazione dei criteri ambientali minimi su appalti e acquisti

Ambientalmente: “Muoviamo risorse verso la green economy e generiamo lavoro sostenibile”

LECCO – Dopo l’ordine del giorno presentato da Ambientalmente Lecco in Consiglio Comunale, il municipio ha avviato l’implementazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) su acquisti e appalti previsti.

I CAM sono dei requisiti volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale. Applicarli significa indurre le aziende che si rapportano alla pubblica amministrazione ad adeguarsi a queste richieste. Il Comune di Lecco amplierà questo controllo anche sulle società partecipate.

“Un risultato importante, visto che significherà muovere risorse verso la green economy e generare lavoro sostenibile – commentano dal gruppo comunale di Ambientalmente Lecco – Ogni anno chiederemo un aggiornamento in merito in commissione II per tenere monitorato il percorso. Questo è un obiettivo economico, ambientale e sociale di quelli che ci ponevamo in campagna elettorale. Un punto che possiamo spuntare di quelli che avevamo messo in programma e siamo contenti di questo”.