Appello per Lecco esce dal consiglio comunale, Valsecchi in gruppo con Tagliaferri e Fusi

Il capogruppo di Appello per Lecco entra a fare parte del Gruppo per Lecco

“Percorso condiviso in vista delle prossime elezioni”

LECCO – Appello per Lecco lascia ufficialmente il consiglio comunale. Ad annunciarlo durante la seduta di lunedì sera la consigliera Clara Fusi che, con Giovanni Tagliaferri, ha comunicato l’ingresso ufficiale di Corrado Valsecchi, capogruppo di Appello, nel ‘Gruppo per Lecco’.

Una decisione presa in vista delle prossime amministrative: il Gruppo per Lecco, insieme ad Appello, Azione e Insieme, sosterrà infatti la candidatura a sindaco di Mauro Fumagalli e proprio il percorso condiviso ha spinto i tre consiglieri comunali ad unirsi sotto lo stesso gruppo che, per ora, si chiamerà ‘Gruppo per Lecco’ in attesa si trovi il nome alla lista che sosterrà Fumagalli.

Appello per Lecco esce dall’Aula dopo tre legislature, le prime due in maggioranza – nel secondo mandato Brivio, 2015-2020, Corrado Valsecchi aveva ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici – e l’ultima in opposizione: alle amministrative 2020 la civica aveva deciso di non sostenere la candidatura di Mauro Gattinoni, correndo ‘in solitaria’ a sostegno di Valsecchi sindaco. L’appoggio di Appello per Lecco era risultato tuttavia fondamentale per la vittoria di Gattinoni al ballottaggio con Peppino Ciresa.

Durante l’ultima legislatura, però, più di uno scontro con l’attuale maggioranza ha contribuito a rendere insanabile la frattura tra le due parti.