Appello per Lecco. Scuole paritarie. Gualzetti: “E’ bene sapere come sono andate le cose”

L’intervento del consigliere comunale Giorgio Gualzetti (Appello per Lecco)

“Abbiamo sempre sostenuto la scuola pubblica pur riconoscendo il valore delle scuole paritarie”

LECCO – “Si fa un gran parlare di Scuole Paritarie ora che stiamo entrando in campagna elettorale. Tante famiglie lecchesi hanno avuto modo di toccare con mano la qualità dei servizi educativi che queste scuole erogano quotidianamente e che Appello per Lecco ha sempre apprezzato e riconosciuto come una ricchezza per la Città di Lecco.

E questo è testimoniato soprattutto dall’impegno diretto profuso in occasione dei rinnovi della convenzione in essere con il Comune di Lecco, che riconosce all’Associazione che le raggruppa e rappresenta importanti risorse economiche. Così è successo anche in occasione del rinnovo avvenuto nel 2019, che ha visto la regia del Sindaco e di esponenti di Appello, tra i quali il sottoscritto e la consigliera Anna Riva che siede anche nella Commissione Paritetica, in un quadro politico che si stava facendo complicato se non ostile.

Il nostro impegno ha garantito le stesse risorse economiche previste negli anni precedenti per sostenere i costi di servizio delle scuole e garantire la presenza capillare nei quartieri, nonostante l’evidente calo demografico che inevitabilmente ha toccato anche le Paritarie; ha garantito lo stesso contributo per il sostegno alla disabilità; ha introdotto il Sistema Lecco, già in vigore per il calcolo dei buoni pasto validi nelle mense scolastiche cittadine e delle rette di accesso ai nidi comunali, che supera il calcolo per fasce verso un calcolo più puntale sulla base del reddito familiare e della sua composizione; ha introdotto un contributo per finanziare progetti didattici innovativi; ha introdotto infine un sistema di rendicontazione puntuale ed efficace.

Appello per Lecco ha sempre sostenuto la scuola pubblica, lo dimostrano i tanti interventi fatti nel corso di questi cinque anni, ma siamo consapevoli dell’inalienabile valore delle scuole paritarie, che hanno contribuito in maniera fondamentale alle politiche dell’istruzione e della formazione nella nostra Città e per questo meritano di essere sostenute e valorizzate”.

Giorgio Gualzetti

Consigliere Appello per Lecco