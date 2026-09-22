Approvata la variazione di bilancio da 2,2 milioni, risorse per il Ponte Nuovo e il nido Arcobaleno

La variazione discussa ieri in Consiglio Comunale

40 mila euro per progettare il ripristino delle 3 corsie sul Ponte Nuovo

LECCO – Vale complessivamente oltre 2,2 milioni di euro la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 approvata lunedì sera dal Consiglio comunale di Lecco. Il provvedimento, illustrato in aula dall’assessore al Bilancio Simone Brigatti, è passato con i voti della maggioranza.

Tra le principali modifiche introdotte con la variazione ci sono le risorse necessarie per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti pubblici relativo al periodo 2025-2027, compresi gli arretrati. Per questa voce il Comune ha previsto circa 330 mila euro.

Eliminata invece la previsione di spesa da 135 mila euro destinata agli indennizzi per gli espropri collegati a via Castagnera. La cifra era stata inserita in relazione al progetto dell’hub di via Balicco, ormai accantonato dopo la sentenza del Tar Lombardia che ne ha fatto venir meno la realizzazione.

La variazione tiene conto anche di maggiori trasferimenti statali e di nuove risorse destinate agli investimenti. Tra queste ci sono circa 35 mila euro per progetti educativi. Scende invece di una cifra analoga lo stanziamento per i progetti ambientali. Brigatti ha precisato che, nonostante la riduzione del capitolo, restano confermate le risorse per le iniziative già programmate e in partenza a settembre.

Una revisione riguarda anche le entrate previste dai musei comunali. Le stime iniziali indicavano incassi per 200 mila euro, mentre i dati attuali si fermano poco sopra i 50 mila euro. Per questo motivo la previsione viene ridimensionata di 100 mila euro.

Opere pubbliche, dal Nido Arcobaleno al Ponte Kennedy

Una parte consistente della variazione riguarda le opere pubbliche. Tra gli interventi finanziati 190 mila euro per la manutenzione dei serramenti del Nido Arcobaleno e 40 mila euro per il Ponte Kennedy. “Le risorse – ha spiegato Brigatti – serviranno alla progettazione degli interventi necessari a valutare il possibile ripristino delle tre corsie sul viadotto e a definirne modalità e costi”.

Sul fronte della mobilità sono inoltre previsti circa 15 mila euro a favore della Provincia di Lecco nell’ambito dello studio sul traffico dell’asse Civate-Pescate, compresi i ponti sull’Adda. L’indagine, dal valore complessivo di 50 mila euro, coinvolge i Comuni di Civate, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Pescate e Valmadrera e punta a fotografare la capacità dell’attuale rete viaria, individuando le principali criticità e possibili interventi per migliorare la circolazione.