Area Mab. Alfredo Marelli risponde a Corrado Valsecchi

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Alfredo Marelli al comunicato stampa di Corrado Valsecchi sul caso area Mab.

“Con riferimento al comunicato stampa del Consigliere Valsecchi sulla vicenda MAB, confermo i rilievi che ho fatto a suo tempo sui comportamenti dello stesso. Infatti, dalla registrazione della seduta di Consiglio risulta chiaramente che non ha informato correttamente il Consiglio Comunale in occasione della Delibera di acquisizione dell’area. Ricordo che non ha neppure informato il Consiglio Comunale quando, dopo pochi mesi, il Demanio ha inviato al Comune il Decreto di trasferimento della proprietà dell’area MAB esplicitando “patti e condizioni” non contenuti nella Delibera di Consiglio.

Sottolineo che, anche a fronte del Decreto del Demanio che penalizzava il Comune, non mi risulta che l’ex assessore Valsecchi abbia promosso azioni per “inseguire la verità”, ed è chiaro che senza l’azione puntuale ed efficace dell’attuale Amministrazione la città avrebbe subito un danno economico a tempo indeterminato”.