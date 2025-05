Arresto per terrorismo, le reazioni della destra lecchese: “Rafforzare i controlli”

FdI si focalizza rafforzamento delle misure di prevenzione, la Lega applaude alle nuove norme del Decreto Sicurezza

La Lega Giovani: “L’estremismo islamista sta cercando di infiltrarsi nei nostri atenei e nelle nostre comunità”

LECCO – La notizia dell’arresto del giovane 20enne – cittadino egiziano ma residente nel Lecchese con la famiglia – per detenzione di materiale con finalità di terrorismo scuote l’opinione pubblica lecchese e raccoglie le reazioni della politica.

“L’arresto di oggi conferma, ancora una volta, che non possiamo permetterci di abbassare la guardia di fronte alla minaccia del terrorismo di matrice islamista serve un impegno costante e strutturato anche sul fronte della prevenzione”, commenta il Consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini. “È fondamentale – prosegue – rafforzare i controlli su moschee non autorizzate e nei centri abusivi dove operano predicatori radicalizzati, perché è lì che spesso germogliano le ideologie dell’odio”

Dalle fila della Lega il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, deputato alla Camera della Lega per Salvini Premier, commenta: “L’arresto è stato reso possibile proprio dalle nuove norme inserite nel Decreto Sicurezza. Fra i provvedimenti compresi nel decreto, ora in attesa della conversione in legge alla Camera, ce ne sono infatti alcuni mirati al contrasto del terrorismo e alla prevenzione del fondamentalismo islamico, come il nuovo reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Una norma indispensabile per intervenire tempestivamente a bloccare i radicalismi e il fondamentalismo islamico che si annida nel nostro Paese.

Mentre la Segreteria Provinciale della Lega Salvini Premier di Lecco esprime il proprio plauso per “la brillante operazione condotta dalla Digos di Milano e Lecco. Si tratta di un’operazione che dimostra ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto al terrorismo internazionale e alla minaccia dell’estremismo islamico”, dichiara il Segretario Provinciale Daniele Butti.

Si aggiunge la dichiarazione del Coordinatore Provinciale della Lega Giovani di Lecco, Andrea Bettega: “È evidente che l’estremismo islamista sta cercando di infiltrarsi nei nostri atenei e nelle nostre comunità, approfittando della vulnerabilità di alcuni giovani e della facilità di diffusione delle ideologie radicali attraverso i social media.” Anche il Coordinatore Regionale della Lega Giovani Matteo Mauri esprime profonda

preoccupazione: “Questo episodio conferma un trend inquietante: la radicalizzazione islamista non è più confinata a contesti marginali, ma si insinua nei luoghi

simbolo della formazione e dell’integrazione sociale”.